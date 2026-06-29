RICARDO Mayol, el ministro del “GENOCIDIO silencioso”

Como parece que ya no quedan archivos digitales de aquella época y la prensa chaqueña es olvidadiza por demás con el funesto pasado radical, vengo a recordar que el médico Ricardo Mayol, anunciado hoy como “nuevo” ministro de Salud del Chaco por el gobernador Zdero, es en realidad un viejo conocido. Al menos para quienes ejercitamos el sano oficio de la memoria. Fue el ministro de Salud del Roy Nikisch gobernador (sí, el que ahora es intendente de Resistencia) cuya política de abandono hacia las comunidades indígenas motivó la intervención del por entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, que definió como un “exterminio silencioso” el que las comunidades indígenas estaban atravesando durante esa gestión radical provincial, que coincidía con la de Néstor Kirchner como presidente.



También fue la época de los acampes indígenas en la Plaza 25 de Mayo y la toma del 4° piso de la Casa de Gobierno cuando el ministro de Gobierno era casualmente Hugo Matkovich. (Si, el mismo de ahora, señora. Pero más joven).



Tras la intervención de Mondino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar instando tanto al Estado Nacional como a la Provincia del Chaco a garantizar asistencia médica, suministro de agua potable y provisión de alimentos para las comunidades indígenas Qom. (Lo mismo que desde hace más de un año reclama el pueblo Wichi que no fue alcanzado por aquella cautelar de la Corte). https://litigio.com.ar/…/la-defensora-adjunta-visito…/.



La medida se cumplió, aunque con bastante discontinuidad, durante los mandatos peronistas. Hasta que la propia Corte consideró que debía dejar de intervenir y lo delegó en la Justicia del Chaco.

https://litigio.com.ar/…/la-corte-suprema-dejo-de…/



Sin embargo, la situación recobró plena vigencia y urgencia a partir de la asunción de los gobiernos de La Libertad Avanza en la Nación y en el Chaco a partir de diciembre de 2023.



En fin, solo quería recordar el último paso de Mayol por la función pública. Pensé que alguien lo tenía que decir ante tantos cultores del olvido selectivo y cómplice que ven todo lo malo de un solo lado: el que no les paga pauta.



PS: acá abajo les dejo el link de la nota y de la medida cautelar que la Corte Suprema dictó en 2007.

https://www.dpn.gob.ar/articulo.php?id=2469&pagN=5



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