Con un gol agónico, Brasil le ganó a Japón por 2-1 y se clasificó a los octavos de final

Brasil venció de manera agónica a Japón por 2-1, en el partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, logrando la clasificación a los octavos de final y estar entre los 16 mejores del certamen.

Los goles del encuentro que se disputó en el Estadio Houston, los marcaron Casemiro a los 10 minutos y Gabriel Martinelli a los 49 del segundo tiempo, mientras que Kaishu Sano, a los 29 del primer tiempo había abierto el marcador.

Brasil tuvo que trabajar más de la cuenta para avanzar a los octavos de final del Mundial. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti dominó gran parte del encuentro, pero recién pudo quebrar la resistencia japonesa en los instantes finales tras una remontada cargada de insistencia.

Gabriel Martinelli festeja tras marcar el segundo gol de Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

La primera mitad mostró a un Brasil protagonista desde el inicio, con mayor posesión de pelota y varias aproximaciones mediante Bruno Guimarães, Matheus Cunha y Vinícius Júnior, aunque sin la profundidad necesaria para vulnerar al arquero Zion Suzuki.

Japón, que apostó por esperar y salir de contraataque, golpeó a los 29 minutos cuando Kaishu Sano recuperó el balón en el mediocampo, condujo hasta la puerta del área y sacó un preciso remate cruzado que dejó sin respuesta a Alisson para establecer el 1-0.

En el complemento, Ancelotti movió el banco con el ingreso de Endrick y Brasil salió decidido a cambiar la historia. Suzuki volvió a transformarse en figura al contener un cabezazo de Bruno Guimarães y luego protagonizó una increíble secuencia junto al palo y la defensa japonesa para evitar el empate.

Casemiro (izquierda) celebra tras anotar un gol para Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final contra Brasil, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Sin embargo, la resistencia asiática se quebró a los 56 minutos, cuando Casemiro apareció por el segundo palo para conectar de cabeza un centro preciso y decretar el 1-1, tanto que fue convalidado tras la revisión del VAR.

A partir de allí, el dominio brasileño fue absoluto: Vinícius estrelló un remate en el palo, Martinelli desperdició otra ocasión y Japón prácticamente no volvió a inquietar a Alisson, limitándose a defender cerca de su área.

Cuando todo hacía pensar que el partido se encaminaba al alargue, Brasil encontró el premio a su insistencia. Ya en el quinto minuto del tiempo añadido, Bruno Guimarães filtró un gran pase para Gabriel Martinelli, quien controló dentro del área y definió con categoría al segundo palo para sellar el 2-1 definitivo.

De esta manera, la “Canarinha” evitó la prórroga con una remontada sufrida y ahora espera por el ganador de Costa de Marfil y Noruega que jugarán este martes.