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“Karina y los Menem ahora van por Patricia”

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Ignacio Fidanza analizó en GPS, el programa de Rolando Graña en América, la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete y cómo quedó la interna de La Libertad Avanza tras la caída de Manuel Adorni.

“Santilli va a tener un rol en la comunicación, va a conservar un rol de vocero. Lo otro que va a conservar es la relación con el Congreso. Y lo tercero es que va a tener una idea de supervisión de gestión, no como para dar órdenes sino para que se acelere, cosa que Adorni no hacía”, contó el director de LPO.

“Acá lo que hay de fondo es todo el poder a Karina. Esto es lo que pasó”, dijo Fidanza. “Tomaron la decisión sin Milei. A Adorni lo echaron Karina y los Menen. Karina hoy tiene todo el poder y atrás de Karina están los Menem. Los Menen salen de acá más fortalecidos porque estaban temerosos de perder la jefatura de gabinete”, continuó.

Karina capitana

“Milei está muy enojado. Ayer cuando habló con algunos empresarios le echó la culpa a Macri y a Saguier. Y también a Patricia, pero no la menciona porque en este momento el gobierno está en una operación más inteligente que chocar de frente con ella, que es vaciarle la conducción del Senado”, indicó Fidanza.

 

“Ella cuando asumió la jefatura de bloque le dijo a los Menen ‘acá no se metan’. Se lo respetaron hasta que estalló el caso Adorni. Y entonces ahora van por sacarle el control. En principio, el gobierno prefiere tenerla con su peso político reducido que en una confrontación total”, señaló.

“Ahora va a salir la aprobación de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, van a salir un par de leyes que estaban demoradas. Esto Patricia lo va a tratar de vender como un triunfo de ella. Pero la decisión ya está tomada. Ella cruzó una línea, después se verá cómo termina esto y cómo termina con Macri”, finalizó.

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