“Karina y los Menem ahora van por Patricia”

“Santilli va a tener un rol en la comunicación, va a conservar un rol de vocero. Lo otro que va a conservar es la relación con el Congreso. Y lo tercero es que va a tener una idea de supervisión de gestión, no como para dar órdenes sino para que se acelere, cosa que Adorni no hacía”, contó el director de LPO.

“Acá lo que hay de fondo es todo el poder a Karina. Esto es lo que pasó”, dijo Fidanza. “Tomaron la decisión sin Milei. A Adorni lo echaron Karina y los Menen. Karina hoy tiene todo el poder y atrás de Karina están los Menem. Los Menen salen de acá más fortalecidos porque estaban temerosos de perder la jefatura de gabinete”, continuó.