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Myriam Bregman, sobre la renuncia de Adorni: «Esta semana se sabrá por qué lo cuidaron tanto»

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Myriam Bregman se refirió a la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y a la designación de Diego Santilli como su sucesor.

La diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda UnidadMyriam Bregman, se refirió a la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y a la designación de Diego Santilli como su sucesor. En declaraciones a Radio Provincia, la legisladora sostuvo que la salida del exfuncionario podría generar nuevas revelaciones sobre la causa por enriquecimiento ilícito que lo involucra.

«En los próximos días tendremos un conocimiento mucho más profundo»

Bregman consideró que el alejamiento de Adorni del Gobierno puede modificar el escenario político y judicial. «Lo primero que veo es que seguramente nos iremos enterando de más cosas en los próximos días. Acaba de abandonar una posición de poder y creo que tendremos un conocimiento mucho más profundo de por qué se lo sostuvo en ese lugar. Es evidente que Adorni era Milei y que Milei se jugaba mucho en la posición que ocupaba Manuel Adorni«, afirmó.

 

 

La dirigente de izquierda también sostuvo que la permanencia del exjefe de Gabinete condicionaba el avance de la investigación judicial. «Adorni, desde el lugar que estaba ocupando, era un impedimento para que la investigación avance. Pensemos cuánto tiempo ganaron en este proceso donde Adorni estaba en el poder«, expresó.

Críticas al impacto institucional de la Jefatura de Gabinete

Desde su mirada como abogada, Bregman remarcó que la investidura del cargo podía influir en el desarrollo de la causa. «No es solamente por la influencia que puede proyectar un jefe de Gabinete sobre un juez o un fiscal, sino porque citar a indagatoria al segundo funcionario en importancia después del Presidente implica un golpe muy fuerte para el Gobierno«, argumentó.

Por último, la diputada señaló que la salida de Adorni podría reducir las presiones sobre quienes intervienen en el expediente judicial. «Pensemos en un perito que tiene que hacer una pericia sobre un inmueble o un teléfono. ¿A vos te parece que es lo mismo si esa persona está en el cargo o no?«, concluyó, al plantear que la renuncia podría modificar las condiciones en las que se desarrolla la investigación.

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