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“Despreocupate, como hice con todos”: filtran un audio de Manuel Adorni ofreciendo ayuda a un testigo clave

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Se conoció un mensaje de voz que el exjefe de Gabinete le envió al contratista Matías Tabar antes de que este declarara ante la Justicia.

Tras renunciar a la Jefatura de Gabinete, la situación judicial de Manuel Adorni sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que se filtrara un audio del exfuncionario. Se trata de una grabación que trascendió en las últimas horas y en la que, según se conoció, Adorni le ofrece ayuda a su contratista, Matías Tabar, encargado de las refacciones de su casa en el barrio cerrado Indio Cuá. En el mensaje, el exvocero le ofrece ayuda antes de una declaración testimonial, un hecho que analiza la Justicia.

El exjefe de Gabinete es actualmente investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo por presunto enriquecimiento ilícito. La sospecha surge tras detectarse gastos, viajes y compras de propiedades que no coinciden con los ingresos declarados por él y su esposa.

Adorni: “Te voy a dar todo el soporte que necesites»

En el audio que se conoció, Adorni se dirige al contratista para coordinar una charla privada antes del 4 de mayo, fecha en la que Tabar debía presentarse ante la Justicia. “Mati, querido, ¿qué haces? Escuchame… te tengo que hablar hace como 10, 15 días… por el tema del 4 de mayo”, comienza diciendo el exfuncionario.

En el mismo mensaje, Adorni es explícito en su ofrecimiento: “Te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocúpate, como hice con todosEso está de más decírtelo, pero contás con todo, todo, todo lo que yo te puedo ayudar”.

Incluso, intenta restarle importancia a la situación para tranquilizar a Tabar. “Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos”.

Entre el Congreso y las refacciones

La grabación de voz también revela cómo Adorni trataba de mediar con su contratista en medio de sus funciones públicas. En el mismo audio, Adorni se refiere al 29 de abril y menciona que se dirige al Congreso para brindar su informe de gestión, jornada que calificó como «histórica».

“Mati, querido, bueno, estamos desencontrados. Escúchame, yo ahora estoy yendo a mi jornada histórica en el Congreso. Te vuelvo a llamar a la tarde porque se nos acota, viste, el tiempo”, le dice a Tabar. En esa misma secuencia de mensajes, Adorni aprovecha para reclamar por problemas eléctricos en su casa, mencionando una llave térmica que salta sistemáticamente y problemas con la bomba de la pileta.

La revelación de los 245 mil dólares

A pesar de los ofrecimientos de ayuda del ahora exfuncionario, Matías Tabar se presentó ante el fiscal Pollicita el 4 de mayo tras rechazar el soporte ofrecido. En su declaración, el contratista reveló un dato clave para la causa: Adorni habría pagado 245 mil dólares en efectivo por las refacciones de su vivienda en el barrio cerrado.

Finalmente, en otro fragmento de los audios, se escucha a Adorni explicando cómo borrar rastros de las comunicaciones digitales. “¿Ves cuando vos haces lo que hice yo ahí, que borré? No queda más registro de nada”. Sin embargo, la publicación de estos mensajes deja al exfuncionario en una posición sumamente delicada ante los investigadores que buscan determinar el origen de su patrimonio.

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