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«Con los propios no alcanza»: Axel Kicillof busca aliados para enfrentar a Javier Milei

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Carlos Bianco expresó la estrategia política del gobernador bonaerense durante una charla con dirigentes de la UCR, la Coalición Cívica y el Partido Socialista.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof comenzó a delinear una estrategia para ampliar el armado opositor frente al presidente Javier Milei. La definición la expresó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien aseguró que «con los propios no alcanza», tras lo cual planteó la necesidad de buscar nuevos aliados para construir una alternativa política.

Axel Kicillof apuesta a ampliar el frente opositor

Bianco sostuvo que el Movimiento Derecho al Futuro considera indispensable conformar un espacio más amplio para enfrentar al oficialismo. «Estamos obligados a pensar en una alternativa en la que el peronismo participe, pero que sea más amplia. Con los propios no alcanza para terminar con esta experiencia estrambótica, excéntrica, de Milei, sus políticas de ajuste, abandono y destrucción del Estado», afirmó.

Sus declaraciones se dieron durante una charla de la que participaron los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón y la exdiputada nacional Danya Tavela, en el marco de un evento por los 130 años del Partido Socialista. Además, Bianco remarcó que el objetivo será salir a buscar aliados «dentro del campo popular», al considerar que ninguna fuerza política puede representar por sí sola a la mayoría de la sociedad.

Carlos Bianco llamó a construir una alternativa más amplia

El ministro bonaerense explicó que el peronismo históricamente conformó frentes con otros sectores políticos y sostuvo que esa tradición deberá mantenerse para construir una opción competitiva. «El peronismo siempre tuvo aliados. Desde su origen. Ningún partido político expresa por sí solo más del 50% de la sociedad», señaló Bianco, al defender la necesidad de ampliar la base de sustentación del espacio.

Bianco formuló estas declaraciones frente a referentes del Partido Socialista, la Coalición Cívica y la UCR, en un mensaje que podría interpretarse como una señal de apertura del sector que conduce Kicillof. De esta manera, el funcionario dejó en claro que, para enfrentar al gobierno de Milei, el objetivo será construir una alianza política que trascienda los límites del peronismo.

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