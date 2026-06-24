🇲🇦🔥 ¡A MARRUECOS LE COSTÓ, PERO TERMINÓ FESTEJANDO LA CLASIFICACIÓN!

Morocco derrotó 4-2 a Haiti en un partido mucho más complicado de lo que indicaba la previa y selló su clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

El conjunto africano tuvo que exigirse al máximo ante un rival que nunca bajó los brazos y que llegó a poner en aprietos a uno de los equipos más sólidos del Grupo C.

⚽ Haití sorprendió y dio pelea

Lejos de conformarse con un papel secundario, Haití jugó con valentía y complicó seriamente a Marruecos durante varios tramos del encuentro.

Con transiciones rápidas y mucha intensidad, logró convertir dos goles y mantener la incertidumbre en el marcador durante buena parte del partido.

🇲🇦 Marruecos mostró carácter

Cuando el duelo se volvió incómodo, apareció la jerarquía de los marroquíes para resolver la situación.

La eficacia ofensiva y la experiencia de sus principales figuras terminaron inclinando la balanza a favor de un equipo que supo responder en los momentos decisivos.

🔥 Un festival de goles

Los aficionados disfrutaron de un encuentro vibrante, con emociones constantes y seis goles que mantuvieron el espectáculo hasta el pitazo final.

Cada avance generó peligro y el partido se transformó en uno de los más entretenidos de la jornada mundialista.

🎟️ Clasificación asegurada

Con esta victoria, Marruecos aseguró su presencia en la siguiente fase y confirmó el gran momento que atraviesa en el torneo.

Tras empatar con Brasil en el debut y vencer a Escocia en la segunda fecha, el combinado africano cerró una sólida fase de grupos con otro triunfo de peso.

🌎 Marruecos sigue soñando

No fue sencillo, tuvo que sufrir más de la cuenta, pero consiguió el objetivo.

Marruecos derrotó a Haití, aseguró su clasificación y ratificó que quiere seguir siendo una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo. 🏆⚽🇲🇦🔥

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