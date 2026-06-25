Legislatura Chaqueña sancionó la ley de registro público de profesionales de la salud

“El ejercicio ilegal de la medicina es un riesgo gravísimo que quedó en evidencia con el caso de la médica trucha y exigía controles urgentes por parte del Estado” explicó Santiago Pérez Pons durante el debate.

La Cámara de Diputados sancionó por unanimidad el proyecto 898/2026, impulsado por Santiago Pérez Pons y acompañado por el interbloque opositor, que establece la publicación y actualización permanente del registro de profesionales de la salud habilitados para ejercer en la provincia.

La norma dispone que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, mantenga disponible en el sitio web oficial la nómina completa de médicos, odontólogos, farmacéuticos, kinesiólogos, psicólogos, bioquímicos y demás profesionales matriculados.

El proyecto de ley impulsado por el legislador Santiago Pérez Pons, junto al interbloque del Frente Chaqueño,

Entre los fundamentos del proyecto se señala que “el ejercicio ilegal de las profesiones sanitarias constituye un riesgo para la población y para la confianza en el sistema de salud”. En ese sentido, se menciona como antecedente un reciente caso detectado en Chaco de una persona que ejercía como médica sin contar con título habilitante.

Hasta ahora, el registro existía bajo la órbita de Fiscalización Sanitaria, pero no era de consulta pública. La nueva legislación busca subsanar esa situación, garantizando transparencia y permitiendo que cualquier ciudadano pueda verificar de manera sencilla si el profesional que lo atiende se encuentra habilitado para ejercer en la provincia.

La norma apunta así a fortalecer los mecanismos de control y brindar mayores garantías a los pacientes.

Tras la votación en el recinto, el ex ministro de economía de la Provincia destacó el valor del consenso alcanzado para saldar una deuda urgente con la sociedad tras el fraude sanitario descubierto: “El ejercicio ilegal de la medicina es un riesgo gravísimo que quedó en evidencia con el caso de la médica trucha y exigía controles urgentes por parte del Estado. No podíamos cruzarnos de brazos mientras se ponía en juego la salud de nuestra gente”. “Con esta ley no estamos creando nuevas estructuras burocráticas ni generando gastos extra, sino optimizando los recursos que ya tenemos” añadió.