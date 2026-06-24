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🇨🇭🔥 ¡SUIZA SUFRIÓ MÁS DE LA CUENTA, PERO TERMINÓ COMO LÍDER DE GRUPO!

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Switzerland derrotó 2-1 a Canada en un partido cargado de emociones y aseguró el primer puesto de su grupo en el Mundial.

El conjunto helvético tuvo que trabajar más de lo esperado para quedarse con la victoria ante una selección canadiense que vendió cara su derrota y peleó hasta el último segundo.

⚽ Suiza pegó en los momentos justos

Los europeos mostraron una vez más su eficacia en los momentos clave del encuentro y lograron construir una ventaja que parecía darle tranquilidad.

Con orden táctico y contundencia en ataque, Suiza aprovechó sus oportunidades para tomar el control del marcador.

🇨🇦 Canadá nunca se rindió

El seleccionado norteamericano volvió a demostrar por qué fue una de las revelaciones de la fase de grupos.

Tras descontar en el marcador, Canadá se lanzó al ataque en busca del empate y puso en aprietos a la defensa suiza durante los minutos finales.

😰 Un cierre para el infarto

Los últimos instantes fueron de máxima tensión para los helvéticos, que tuvieron que resistir la presión canadiense para conservar la ventaja.

Entre intervenciones defensivas decisivas y algunas situaciones peligrosas, Suiza logró sostener el resultado hasta el pitazo final.

 

 

🏆 Clasificación y liderazgo asegurados

Con este triunfo, Suiza no solo selló su clasificación a la siguiente ronda, sino que además terminó como líder de su grupo, una posición que puede resultar clave pensando en los cruces eliminatorios.

La solidez mostrada a lo largo de la primera fase la convierte en un rival muy incómodo para cualquier selección.

🌎 Objetivo cumplido

Suiza sufrió, luchó y terminó celebrando. Canadá estuvo cerca de amargarle la noche, pero los europeos resistieron el asedio final y se quedaron con tres puntos fundamentales para avanzar como primeros.

Victoria, clasificación y liderazgo para una selección que sigue dando pasos firmes en el Mundial. ⚽🇨🇭🔥🏆

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