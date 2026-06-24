🇧🇷🔥 ¡DOBLETE DE VINI, REGRESO DE NEYMAR Y BRASIL A LA SIGUIENTE RONDA!

Brazil mostró toda su jerarquía en un partido decisivo y derrotó con autoridad 3-0 a Scotland para sellar su clasificación a la próxima fase del Mundial.

La gran figura de la noche fue Vinícius Júnior, autor de un espectacular doblete, mientras que el regreso de Neymar desató la ovación de los hinchas brasileños.

⚽ Vinícius fue imparable

El delantero brasileño volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta.

Con velocidad, habilidad y una enorme contundencia frente al arco, Vinícius marcó dos goles fundamentales para encaminar una victoria que terminó siendo contundente.

Cada intervención del atacante generó peligro y mantuvo en alerta permanente a la defensa escocesa.

👑 Neymar volvió a escena

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó con el regreso de Neymar.

El histórico referente de la Canarinha volvió a tener minutos con la camiseta de Brasil y recibió el reconocimiento de los aficionados, que celebraron su presencia en un momento clave del torneo.

Su ingreso aportó experiencia, talento y jerarquía a un equipo que sigue creciendo partido a partido.

🇧🇷 Brasil recuperó su mejor versión

Después del empate ante Marruecos en el debut, Brasil necesitaba una actuación convincente y la consiguió.

El equipo dominó el encuentro desde el inicio, manejó la posesión y mostró una notable eficacia ofensiva para marcar diferencias.

Escocia intentó competir y mantenerse en partido, pero nunca encontró respuestas para frenar el poderío brasileño.

🎟️ Clasificación asegurada

Con este triunfo, Brasil aseguró su presencia en la siguiente ronda y volvió a posicionarse como uno de los candidatos a pelear por el título.

La combinación entre juventud, talento y experiencia convierte a la Verdeamarela en una amenaza para cualquier rival.

🌎 Brasil manda un mensaje

Doblete de Vinícius, regreso de Neymar y clasificación sellada. La Canarinha respondió cuando más lo necesitaba y dejó una imagen muy positiva de cara a los cruces decisivos.

Brasil ganó, gustó y confirmó que está listo para ir por todo en este Mundial. 🏆⚽🇧🇷🔥

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