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“Miente, miente que algo quedará”: Samuel Vargas respondió a Pérez Pons por la deuda de Secheep con CAMMESA

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El diputado provincial Samuel Vargas salió al cruce del exministro de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco, Santiago Pérez Pons, luego de que este difundiera en redes sociales un certificado de “libre deuda” emitido por CAMMESA con fecha 7 de diciembre de 2023.
Para Vargas, el documento fue utilizado de manera “engañosa” para intentar instalar que la gestión anterior había cancelado la deuda de Secheep con la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista, cuando en realidad, afirmó, se trató de una refinanciación de un pasivo millonario.

“Miente, miente que algo quedará. Quieren hacerle creer a los chaqueños que no existía deuda con CAMMESA, cuando la propia gestión anterior reconoció oficialmente ese endeudamiento y firmó un acuerdo de refinanciación”, expresó el legislador.

En ese sentido, recordó que el acuerdo firmado entre Nación, CAMMESA y Secheep contemplaba un plan de pago de 96 cuotas mensuales consecutivas, dejando comprometidas las cuentas de la empresa energética provincial durante varios años.
Según Vargas, el certificado difundido por Pérez Pons únicamente acreditaba que, al 7 de diciembre de 2023, Secheep se encontraba al día con las cuotas correspondientes de ese convenio, pero no significaba la cancelación total de la deuda.

“Ese libre deuda no habla de deuda cancelada. Lo que certifica es que hasta esa fecha se venían pagando las cuotas del plan firmado anteriormente. Son dos cosas totalmente distintas”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que durante la campaña electoral se haya intentado mostrar esa documentación como prueba de que la provincia no mantenía obligaciones con CAMMESA.

“No se puede utilizar información parcial para confundir a la gente. La deuda existía, fue refinanciada y quedó trasladada hacia adelante. Los chaqueños hoy siguen afrontando las consecuencias de esa situación”, agregó.

Finalmente, Vargas sostuvo que “la documentación oficial no deja lugar a dudas” y remarcó que la actual deuda que mantiene Secheep con CAMMESA es consecuencia de “años de malas decisiones y de haber postergado el problema en lugar de resolverlo de fondo”.

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