“Estamos muy orgullosos, hoy como ayer, de nuestro Don Orione Atletic Club”, expresó Samuel Vargas

En el marco de los 80 años de vida institucional del Don Orione Atletic Club (DOAC), en la jornada de este martes 2 de junio de 2026, la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco realizó la entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento a la trayectoria deportiva e histórica de la institución barranquereña.

Durante el acto, el diputado Samuel Vargas expresó su orgullo por formar parte de este homenaje y recordó los orígenes del club, nacido en Villa Forestación, “en un fortín donde no había césped y el piso era muy tosco”, describiendo con emoción el crecimiento de la institución a lo largo de los años.

Vargas destacó además que Don Orione fue el primer equipo chaqueño en disputar un torneo Nacional y recordó el histórico encuentro frente a River Plate en el estadio Monumental. También mencionó que posteriormente el club se fusionó con otra institución, consolidándose definitivamente bajo el nombre de Don Orione Atletic Club.

En su discurso, el legislador recordó a grandes figuras que surgieron de la institución, entre ellas Fabio Maffei, “Kuki” Galarza, Miguel Ángel Vargas, Daniel Azula y el propio concejal Juan Chaussivert, resaltando el aporte histórico del club al deporte chaqueño.

Asimismo, remarcó el fuerte sentido de pertenencia familiar que caracteriza a la institución, señalando que son tres las generaciones de su familia que pasaron por “este verde césped”. También destacó que el actual presidente del club, Osvaldo Nardoni, representa otra familia histórica ligada a la entidad, con dos generaciones de deportistas formando parte del DOAC.

“Es una gran familia tricolor aquí en Barranqueras, la familia de todos”, concluyó Vargas.

Del gran agasajo por los 80 años participaron además familias, deportistas, dirigentes, exjugadores y un importante marco de público que acompañó esta celebración histórica para la institución tricolor.

Un párrafo aparte mereció el emotivo descubrimiento de una placa donada por Vargas recordando el primer aniversario del fallecimiento del jugador Enzo Pittau, en un momento cargado de emoción para familiares, amigos y allegados, dada la historia que rodeó su vida y su partida.

En otro tramo de los actos. Se hizo entrega una placa de la Cámara de Diputados al presidente del Don Orione, la misma estuvo a cargo del diputado Samuel Vargas; acompañado por : El presidente de la Liga Chaqueña de Fútbol, Raúl Mosqueda; la presidenta del Club Defensores de Vilelas, Amelia Beatriz Pujol; Fabián Maffei, subsecretario de Deportes del Municipio de Resistencia; el presidente del Don Orione Atletic Club, Osvaldo Nardoni; el concejal Juan Chaussivert , Carina Battaglia; la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula; el subsecretario del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; y el director ejecutivo de Sameep, Jonathan Roa.