Barranqueras y la avenida Las Piedras, Vargas: ” El gobernador prioriza el bienestar de los vecinos”

El diputado provincial Samuel Vargas destacó el anuncio realizado por el gobernador Leandro Zdero para completar las 10 cuadras pendientes de la avenida Las Piedras y mejorar su sistema de iluminación, una obra largamente esperada por los vecinos de Barranqueras que comenzará a ejecutarse en las próximas dos semanas.

En este marco, el legislador llamó a todos los sectores políticos e institucionales de la ciudad a poner en primer lugar las necesidades de la comunidad y acompañar aquellas iniciativas que representen mejoras concretas para los barranqueños.

“Los vecinos esperaron durante años que esta avenida pudiera completarse. Por eso creo que hoy debemos priorizar lo verdaderamente importante, que es el bienestar de la gente y el desarrollo de Barranqueras”, expresó Vargas.

La obra contempla la culminación de los trabajos pendientes sobre la avenida Las Piedras, una arteria estratégica que conecta distintos sectores de la ciudad y que había quedado inconclusa desde el año 2023 en la gestion Capitanich.

“Nuestro gobernador esta por encima de las diferencias políticas y algunas autoridades municipales quieren aclarar el abandono de esa obra escondiendo las necesidades de los vecinos. Cuando una obra mejora la conectividad, la seguridad y la calidad de vida de las familias, debemos ser capaces de encontrar puntos de encuentro y acompañar su concreción”, sostuvo.

Vargas remarcó que la avenida Las Piedras es una obra que trasciende a los gobiernos porque su verdadero destinatario es la comunidad. “Los vecinos no están pendientes de las discusiones políticas. Lo que quieren es ver que las obras avancen, que se terminen y que mejoren su vida cotidiana. Ese debe ser el objetivo que nos una a todos”, afirmó.

Asimismo, consideró que la finalización de las 10 cuadras pendientes permitirá fortalecer la infraestructura vial de Barranqueras, facilitando la circulación, el acceso a distintos barrios y una mejor integración urbana.

“Cada obra que se concreta representa más oportunidades para los vecinos. El pavimento transforma la realidad de los barrios, mejora los accesos, facilita el traslado al trabajo, a la escuela y a los servicios esenciales. Por eso celebro que esta etapa pendiente pueda finalmente hacerse realidad”, señaló.

Finalmente, el diputado reiteró su convocatoria a trabajar pensando en el futuro de la ciudad. “Barranqueras crece cuando somos capaces de poner a los vecinos por encima de cualquier diferencia como lo hizo Leandro Zdero.” Esta obra no debe ser motivo de división, sino una oportunidad para que todos acompañemos una mejora que beneficiará a toda la comunidad”, concluyó.