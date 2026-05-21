SOFÍA PACHANO Y SU MATERNIDAD VIRAL: “Tuve dolores muy fuertes”

Sofía Pachano volvió a captar la atención de las redes sociales tras compartir detalles íntimos y muy sinceros sobre su experiencia con la maternidad, en un relato que rápidamente se volvió viral.

La actriz y conductora abrió su corazón al hablar de los difíciles momentos físicos que atravesó durante el proceso y sorprendió con una confesión cargada de emoción: “Tuve dolores muy fuertes”, expresó, generando una ola de comentarios y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Con total honestidad, Sofía contó cómo vivió cada etapa y remarcó la importancia de hablar sin filtros sobre situaciones que muchas mujeres atraviesan en silencio. Sus palabras despertaron identificación inmediata entre miles de usuarias en redes.

Además de mostrar el lado más tierno de esta nueva etapa, la hija de Aníbal Pachano también dejó en claro que la maternidad no siempre es perfecta y que detrás de cada publicación feliz existen desafíos físicos y emocionales muy intensos.

El testimonio generó enorme repercusión y volvió a posicionar a Sofía Pachano como una de las figuras más queridas y auténticas del ambiente artístico argentino.