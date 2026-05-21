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Con Zendaya y Cate Blanchett en la primera fila, Louis Vuitton mostró su colección crucero en Nueva York

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Cuero estilo motoquero y arte gráfico de Haring son el legado de este lanzamiento.

La casa de moda francesa Louis Vuitton fusionó volados, cuero de estilo motero y el arte gráfico pop de Keith Haring para su colección crucero 2027, que presentó el miércoles en la noche en un desfile repleto de celebridades en un museo de Nueva York.

Cate Blanchett y Zendaya en Vuitton. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
Cate Blanchett y Zendaya en Vuitton. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

Bajo la mirada de Zendaya, Anne Hathaway o Cate Blanchett, el director artístico de la línea femenina de LV, Nicolas Ghesquière, reveló una colección basada en contrastes y estallidos de color.

Cate Blanchett en Vuitton. (Foto: AP)
Cate Blanchett en Vuitton. (Foto: AP)
Nicolas Ghesquiere diseño la colección Vuitton. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
Nicolas Ghesquiere diseño la colección Vuitton. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

Chaquetas de cuero estructuradas se combinaron con cuellos Médici mullidos.

Los conjuntos exhibidos estaban salpicados de los colores naranja, rosa y verde tan propios del movimiento Pop Art, al tiempo que daban paso al morado oscuro, el rosa empolvado y el verde azulado.

Vuitton mostró lo nuevo en Nueva York. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
Vuitton mostró lo nuevo en Nueva York. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

En tacones o zapatillas, las modelos llevaban calzado metalizado, con sus piernas a la vista gracias a shorts tipo bóxer, pantalones cortos de ciclista o trajes de bermuda a la medida.

Sombreros -tipo pescador o sin ala- coronaban los atuendos. Si no, el cabello de las modelos estaba suelto y marcado con las mechas horizontales popularizadas por la patinadora artística Alysa Liu, la nueva embajadora de la marca.

El cuero, presente entre las líneas. (Foto: AP 2026. REUTERS/Jeenah Moon)
El cuero, presente entre las líneas. (Foto: AP 2026. REUTERS/Jeenah Moon)

El desfile se llevó a cabo en The Frick Collection, lo que supuso la primera vez que ese museo alberga un evento de moda desde su renovación el año pasado.

Antigua mansión de un magnate del acero, la pinacoteca goza de una impresionante colección de pintura europea y obras de arte que se remontan al Renacimiento. Las modelos desfilaron por la pasarela bajo arcos y famosas piezas de arte.

La moda, en el Museo. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)
La moda, en el Museo. (Foto: REUTERS/Jeenah Moon)

“Dentro de las atemporales salas de The Frick Collection, la belleza y el arte trascienden el tiempo en un diálogo silencioso”, publicó LV en Instagram, al tiempo que la marca y el museo anunciaban una asociación de mecenazgo de tres años.

Louis Vuitton financiará tres grandes exposiciones temporales y organizará veladas gratuitas para visitantes fuera del horario habitual en el museo, el primer viernes de cada mes durante un año.

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