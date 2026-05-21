Carmiña disparó contra Gran Hermano 2026 tras el escándalo con Mavinga en el repechaje

Un escándalo sin precedentes se produjo al aire de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe). Carmiña Masi disparó munición pesada contra la producción del reality luego de que quedara fuera del repechaje de una forma poco convencional.

La periodista paraguaya recibió la negativa de entrar a la casa una vez más por intermedio de Jenny Mavinga, la jugadora congoleña a la que había discriminado en el pasado.

La estilista tuvo que decidir en vivo si su compañera paraguaya vuelva al reality luego de que la voz del Big Brother dejara el tema a su consideración por lo que había pasado entre ellas. “Yo ya la perdoné, pero no”, lanzó contundente para negarle la posibilidad de regresar a través de un Golden Ticket, ya que había quedado tercera en los votos del público para el repechaje.

Cómo fue el escándalo entre Carmiña y Mavinga en “Gran Hermano 2026″

La determinación de Mavinga generó la furia de Carmiña que intentó irse en medio del programa, aunque luego se arrepintió. Parte de su bronca se vio en las imágenes que captaron personas que estaban en la tribuna y que subieron imágenes del intercambio que la participante tuvo con una de las productoras.

Luego de que terminara el programa de este miércoles, con todos los nuevos y viejos jugadores en la casa, Carmiña fue contundente en contra de las autoridades que deciden el destino de Gran Hermano: fue letal en una historia que subió a su Instagram.

La historia que compartió Carmiña en la que se quejó por lo que le pasó. (Foto: Instagram/carmimasi)

“¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de otra, señor Gran Hermano? Por favor, lecciones de moral a mí no. Vos no sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, pero que decida Mavinga’. Conmigo no”, expresó, enojada.

En otro posteo, además, la periodista fue todavía más fuerte. “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”, sentenció.

El momento en el que Mavinga decidió que Carmiña no volviera a “Gran Hermano 2026”. (Foto: captura de Telefe)

La decisión de los realizadores del reality está relacionada con la situación que llevó a la expulsión directa de Carmiña. La jugadora paraguaya le había dicho terrible frases discriminatorias a Mavinga, sin ningún reparo.

“Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco. Allá hay una esclava si querés ver. La acaban de comprar. La sacaron de la jaula recién”, había lanzado, mientras sus compañeros se reían. Esos graves dichos fueron decisivos para su suerte.

Frente a eso, la decisión de habilitar a Carmiña para que tenga chances de entrar estuvo supeditada a cualquier negativa de Mavinga, la joven afectada por esos dichos, que fue lo que finalmente volcó la balanza en su contra.

Tras la notable decisión que tomó la joven congoleña sin dudar, las redes se llenaron de insultos y comentarios de odio de manera indiscriminada contra ella que dejaron expuesta sin filtros la peor cara de los fanáticos de Carmiña.