¡MILAN VOLVIÓ A SONREÍR! Ganó tras dos derrotas y sigue en zona de Champions

AC Milan derrotó 2-1 a Genoa CFC en un partido muy trabajado y consiguió recuperarse después de dos caídas consecutivas. Con esta victoria, el Rossonero logró conservar su lugar en puestos de clasificación a la próxima Champions League.

Milan salió obligado a reaccionar

Después de una semana complicada, Milan llegó al encuentro con mucha presión y la necesidad urgente de volver al triunfo. Desde el arranque intentó tomar la iniciativa y manejar la pelota, aunque Genoa respondió con intensidad y mucha agresividad en la marca.

El partido se jugó con ritmo alto y varias disputas en la mitad de la cancha.

Genoa complicó al Rossonero

El conjunto local mostró personalidad y logró poner en aprietos a Milan durante varios pasajes del primer tiempo. Con ataques rápidos y presión constante, Genoa generó situaciones peligrosas y mantuvo incómodo al equipo visitante.

Sin embargo, Milan logró golpear primero gracias a una buena jugada ofensiva que le permitió abrir el marcador y ganar algo de tranquilidad.

Un segundo tiempo lleno de tensión

En el complemento, Genoa reaccionó rápidamente y consiguió el empate, devolviéndole dramatismo al encuentro.

Milan sintió el impacto y por momentos volvió a mostrar dudas defensivas, aunque reaccionó a tiempo y encontró el segundo gol tras una acción clave dentro del área rival.

A partir de allí, el Rossonero defendió la ventaja con mucha concentración y soportó la presión local en los minutos finales.

Tres puntos fundamentales para Milan

El pitazo final confirmó una victoria muy importante para Milan, que necesitaba recuperarse urgentemente para seguir firme en la pelea por entrar a la próxima Champions League.

El equipo mostró carácter en un partido complicado y logró cortar la mala racha en un momento decisivo de la temporada.