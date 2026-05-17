Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

¡MILAN VOLVIÓ A SONREÍR! Ganó tras dos derrotas y sigue en zona de Champions

Published

AC Milan derrotó 2-1 a Genoa CFC en un partido muy trabajado y consiguió recuperarse después de dos caídas consecutivas. Con esta victoria, el Rossonero logró conservar su lugar en puestos de clasificación a la próxima Champions League.

Milan salió obligado a reaccionar

Después de una semana complicada, Milan llegó al encuentro con mucha presión y la necesidad urgente de volver al triunfo. Desde el arranque intentó tomar la iniciativa y manejar la pelota, aunque Genoa respondió con intensidad y mucha agresividad en la marca.

El partido se jugó con ritmo alto y varias disputas en la mitad de la cancha.

Genoa complicó al Rossonero

El conjunto local mostró personalidad y logró poner en aprietos a Milan durante varios pasajes del primer tiempo. Con ataques rápidos y presión constante, Genoa generó situaciones peligrosas y mantuvo incómodo al equipo visitante.

Sin embargo, Milan logró golpear primero gracias a una buena jugada ofensiva que le permitió abrir el marcador y ganar algo de tranquilidad.

Un segundo tiempo lleno de tensión

En el complemento, Genoa reaccionó rápidamente y consiguió el empate, devolviéndole dramatismo al encuentro.

Milan sintió el impacto y por momentos volvió a mostrar dudas defensivas, aunque reaccionó a tiempo y encontró el segundo gol tras una acción clave dentro del área rival.

A partir de allí, el Rossonero defendió la ventaja con mucha concentración y soportó la presión local en los minutos finales.

Tres puntos fundamentales para Milan

El pitazo final confirmó una victoria muy importante para Milan, que necesitaba recuperarse urgentemente para seguir firme en la pelea por entrar a la próxima Champions League.

El equipo mostró carácter en un partido complicado y logró cortar la mala racha en un momento decisivo de la temporada.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Opinión

¿Le mienten a Zdero? una trama que el Gobierno no logra explicar en el escándalo de la “médica trucha”.

  La conferencia de prensa que encabezaron funcionarios del Gobierno provincial para intentar aclarar el caso terminó generando exactamente lo contrario: más dudas, más...

4 días ago

Politica

Se multiplican los repudios por la detención del periodista Fernando Ojeda tras preguntas incómodas a Zdero

Organismos de derechos humanos, entidades periodísticas, sindicales y el Partido Justicialista del Chaco cuestionaron la detención del cronista Fernando Ojeda en Margarita Belén. Denuncian...

4 días ago

Politica

«Tienen que dar un paso al costado»: Trotta pidió la renuncia de los jueces por el financiamiento universitario

El exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió a la marcha federal de universidades que se dio esta semana en defensa de la...

2 días ago

Politica

Tomaron estado parlamentario 60 nuevos pliegos judiciales: dos son para cargos de la Justicia Federal del Chaco

El Poder Ejecutivo sumó algunos nombramientos en distintas provincias para atender el reclamo de aliados. Tras los pasos formales, los candidatos deberán exponer en...

4 días ago