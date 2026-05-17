¡CARRERA CAÓTICA EN CATALUÑA! Di Giannantonio remontó y ganó un GP marcado por las banderas rojas

Fabio Di Giannantonio protagonizó una actuación espectacular en el Gran Premio de Cataluña y se quedó con una victoria inolvidable después de remontar desde atrás en una carrera completamente caótica, marcada por dos banderas rojas y múltiples incidentes.

Un GP accidentado desde el inicio

La competencia comenzó con muchísima tensión y rápidamente aparecieron los primeros problemas en pista. Varias caídas y accidentes obligaron a detener la carrera por primera vez con bandera roja, generando incertidumbre entre pilotos y equipos.

El reinicio mantuvo el clima de nerviosismo y agresividad en cada curva, con constantes cambios de posiciones y maniobras al límite.

Di Giannantonio empezó lejos, pero nunca se rindió

Mientras varios favoritos sufrían complicaciones, Fabio Di Giannantonio comenzó a avanzar posiciones con un ritmo impresionante. El italiano mostró agresividad, precisión y una enorme capacidad para mantenerse competitivo en condiciones extremadamente difíciles.

A pesar de haber arrancado desde atrás, fue superando rivales vuelta tras vuelta y comenzó a meterse de lleno en la pelea por la victoria.

Segunda bandera roja y máxima tensión

Cuando la carrera estaba entrando en su tramo decisivo, un nuevo incidente provocó la segunda bandera roja del Gran Premio.

La interrupción volvió a cambiar completamente el panorama y aumentó todavía más la tensión en el circuito catalán, donde pilotos y equipos debieron reorganizar estrategias para el cierre definitivo.

Remontada épica y triunfo inolvidable

En la reanudación final, Di Giannantonio mantuvo la concentración y terminó completando una remontada espectacular para quedarse con el triunfo.

El piloto italiano aprovechó cada oportunidad, administró perfectamente el ritmo y cruzó la meta en primer lugar para celebrar una de las victorias más importantes de su carrera.

Un GP que quedará en el recuerdo

La carrera de Cataluña dejó emoción, accidentes, interrupciones y un desenlace totalmente inesperado. La gran figura del fin de semana fue Fabio Di Giannantonio, que logró imponerse en medio del caos y escribió una página memorable en MotoGP.