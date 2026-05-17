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“Con los niños no”: el Gobierno cruzó a Marcela Feudale por denuncias sobre el Hospital Garrahan

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Desde el Ejecutivo acusaron a la conductora de difundir “mentiras irresponsables” y defendieron la gestión sanitaria de Javier Milei.

El Gobierno nacional respondió con extrema dureza a la locutora y conductora Marcela Feudale luego de que denunciara supuestas irregularidades y faltantes en el Hospital Garrahan. A través de un extensa publicación de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo rechazó cada uno de los planteos y lanzó una frase contundente: “Con los niños no, Feudale. Vaya con su risa a otro lado”.

La polémica se desató después de que Feudale compartiera en X un mensaje atribuido a familiares de pacientes del Garrahan, donde advertían por falta de calefacción, escasez de medicamentos y problemas con las nuevas camas adquiridas por el centro de salud. “Desde que empezó el frío jamás prendieron la caldera”, señalaba una de las denuncias difundidas. También mencionaba faltantes de dexametasona y dipirona, además de cuestionamientos a la calidad de las camas incorporadas recientemente.

La respuesta oficial: “Todo lo que menciona es falso”

Desde el Gobierno nacional calificaron las declaraciones como “mentiras irresponsables y malintencionadas” y aseguraron que el Hospital Garrahan “se encontraba en un estado de abandono total” al momento de asumir Milei. “El sistema de climatización estaba destruido”, sostuvieron desde la Oficina de Respuesta Oficial, al tiempo que remarcaron que la actual gestión realizó obras para reparar los equipos y garantizar el funcionamiento de la calefacción.

Además, negaron faltantes de medicamentos y afirmaron que tanto la dipirona como la dexametasona “están actualmente disponibles y con stock más que suficiente”. A propósito de las camas, el comunicado oficial aseguró que fueron seleccionadas tras evaluaciones médicas y técnicas multidisciplinarias y desmintió que se trate de equipamiento inadecuado para niños.

El oficialismo destacó inversiones millonarias en el Garrahan

En el mismo mensaje, el Ejecutivo destacó que se realizó “la inversión más grande en la historia del Garrahan después de 38 años de abandono”, con un presupuesto superior a los 30 mil millones de pesos. Entre las obras mencionadas figuran la compra de 310 camas nuevas, la incorporación de tecnología para tratamientos oncológicos, la rehabilitación del helipuerto y la reanudación de obras vinculadas a trasplantes de médula ósea.

La denuncia de Feudale y la marcha convocada

En su publicación, Feudale también afirmó que pacientes del interior estarían sufriendo demoras en la atención y mencionó el caso de “un nene que espera trasplante hepático en Lago Puelo y no puede venir a control”. Además, informó que familiares de pacientes convocaron a una movilización para el próximo 20 de mayo en reclamo por la situación del hospital.

Desde el Gobierno nacional, sin embargo, insistieron en que el Garrahan “atiende a los niños de toda la Argentina con dedicación, profesionalismo y recursos fortalecidos”. En esta línea, la Oficina de Respuesta Oficial concluyó: “Aquellos que mienten con la salud de los más vulnerables no merecen ni un minuto más de credibilidad”.

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