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El minimalismo pasó de moda: 5 ideas modernas para decorar tu casa sin gastar de más

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Los ambientes neutros ya no son la única tendencia: conocé cómo sumar color, texturas y objetos con historia para que tu hogar hable de vos.

Durante años, el minimalismo fue la regla de oro en la decoración: paredes blancas, pocos muebles, paletas neutras y la famosa frase “menos es más”. Pero esa estética, que prometía orden y calma, empezó a perder fuerza frente a una nueva búsqueda: crear ambientes con personalidad, que cuenten quién sos y cómo vivís.

Hoy, cada vez más personas se animan a romper la uniformidad y buscan que su casa deje de parecer una foto de catálogo. El objetivo ya no es solo que todo esté prolijo, sino que los espacios tengan carácter y reflejen historias propias.

El cambio no significa resignar el orden o la funcionalidad. Se trata de ampliar el enfoque: dejar de pensar la decoración como una fórmula y empezar a verla como una construcción personal, donde cada elección suma significado.

Los ambientes demasiado neutros pueden volverse impersonales o fríos. Por eso, la tendencia ahora es combinar estilos, colores y objetos que aporten calidez y hagan que cada rincón tenga algo para contar.

Cinco ideas para que tu casa tenga personalidad y se olvide del minimalismo

Incorporar materiales distintos —como madera, lino, cerámica o metal— rompe la monotonía y le da profundidad visual a cualquier ambiente. Así, el espacio se siente más cálido y vivido, sin necesidad de llenarlo de cosas.

No hace falta pintar toda la casa. Un sillón, una pared o detalles decorativos pueden convertirse en el centro de atención y darle identidad propia al ambiente. El color, bien usado, transforma la energía del lugar.

Las fotos, recuerdos de viajes o piezas heredadas aportan una capa emocional que va más allá de lo estético. Son esos detalles los que hacen que tu casa sea única y tenga tu sello.

Mezclar estilos —lo moderno con lo clásico, lo simple con lo decorativo— evita la rigidez y genera espacios más dinámicos. El contraste es clave para que el ambiente tenga presencia y no pase desapercibido.

Un cuadro, una ilustración o una escultura pequeña pueden cambiar por completo la vibra de un ambiente. El arte suma personalidad y funciona como punto de atención, rompiendo con la neutralidad excesiva.

Así puede quedar tu casa (Foto: Gemini).
Así puede quedar tu casa (Foto: Gemini).

La tendencia es clara: los ambientes con personalidad llegaron para quedarse. Se trata de animarse a mezclar, a sumar objetos propios y a dejar que cada espacio cuente una historia. Así, tu casa deja de ser solo un lugar ordenado y se convierte en un verdadero reflejo de quién sos.

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