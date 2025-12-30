Milei le anticipa 220 mil millones a Frigerio, tras la aprobación del Presupuesto

Después de la aprobación del Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei le otorgó un anticipo financiero de 220 mil millones de pesos al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los principales aliados de la Casa Rosada.

A través del decreto 922 publicado este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Hacienda le otorgó un anticipo financiero de hasta 220.000 millones a Frigerio. El argumento es que la provincia está “impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.

En efecto, Frigerio pretende salir al mercado internacional en el primer trimestre para rollear la deuda que heredó de la gestión del peronista Gustavo Bordet y por eso quiere tener las cuentas ordenadas mientras avanza en esa negociación. “Seguramente cuando coloquemos esa deuda le devolvamos el anticipo a Nación, para que no nos cobren intereses”, explicó a LPO un asesor de Frigerio.

El anticipo financiero es un mecanismo habitual entre Nación y provincias para cubrir los problemas de liquidez, pero Milei los cortó casi por completo para castigar a los gobernadores.

Los anticipos se descuentan de la coparticipación en este caso a Entre Ríos, que lo devolverá con intereses durante el ejercicio fiscal 2026. Sin embargo, el diputado peronista Guillermo Michel no perdió la ocasión de criticar a su adversario: “Una muestra más de la falta de previsibilidad del gobierno provincial y de que los problemas los van solucionando de la manera más fácil: más deuda de corto plazo”.

En diciembre Milei liberó el reparto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y Frigerio fue uno de los aliados que se benefició con un giro de 7 mil millones de pesos. Con ese giro, Entre Ríos quedó como la segunda provincia, junto a Salta y Misiones, que más ATN recibió en 2025, con 19 mil millones.

Frigerio fue uno de los principales aliados del gobierno en sus dos primeros años de mandato y el mes pasado fue clave para que La Libertad Avanza se quedara con la primera minoría al habilitar el pase de su diputado Francisco Morchio.

De todos modos, el entrerriano marcó un límite a Milei durante la votación en particular del presupuesto en la Cámara baja, cuando su diputado Darío Schneider se abstuvo en el debate del Capítulo XI que derogaba las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.