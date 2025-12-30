Milei dice que las Malvinas tienen que ser argentinas “cuando los isleños lo deseen”

Javier Milei le dio un reportaje al medio británico The Telegraph en la previa de lo que el gobierno espera que sea una visita de estado a Reino Unido para el mes de abril.

En la entrevista, el líder libertario afirmó que está negociando con los británicos para levantar la restricción de armas que tiene el país por el conflicto por las Islas Malvinas y dejó declaraciones que generaron ruido respecto del reclamo de soberanía.

El artículo sostiene que Milei ató esta negociación va de la mano con la posición argentina sobre las Islas Malvinas y allí, el jefe de estado dijo que el territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”.

Esta declaración contradice la postura histórica de Argentina que no considera el deseo de los kelpers como un argumento legítimo dado que se trata de una población implantada luego de una ocupación.

Mencionan a De Loredo y Scioli como posibles embajadores de Milei en México

Luego de decir eso, Milei retrocedió y planteó que “nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Las Malvinas. No es negociable”. A su vez, consideró que tener “relaciones pobres” entre ambos países por la causa Malvinas “genera el riesgo de disminuir las transacciones culturales y económicas”.

El territorio debería “ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen

Un ex funcionario de la Cancillería dijo a LPO que “nosotros siempre hemos sostenido históricamente que no se pueden normalizar las relaciones bilaterales con el Reino Unido mientras siga la ocupación de las Islas Malvinas, y mucho menos avanzar en cooperación en materia de defensa. Es muy grave porque encima es aceptar a Reino Unido como proveedor de seguridad”.

“Es de locos lo que dice: por un lado que la soberanía no es negociable, por otro vuelve a poner la “solución ” en los deseos de los isleños. Lo otro que afirma sobre conversaciones por el levantamiento al veto británico a la compra de armas ya fue desmentido por el Foreign Office”, reprochó otro ex funcionario.

Nosotros siempre hemos sostenido históricamente que no se pueden normalizar las relaciones bilaterales con el Reino Unido mientras siga la ocupación de las Islas Malvinas, y mucho menos avanzar en cooperación en materia de defensa. Es muy grave porque encima es aceptar a Reino Unido como proveedor de seguridad

Para el gobierno de Milei, el tema Malvinas ha causado dolores de cabeza y son varias las voces en la diplomacia que consideran que el gobierno lleva a cabo un proceso de desmalvinización destinado a aumentar la cooperación económico en detrimento del reclamo.

Como adelantó LPO, los mismos veteranos de guerra han acusado al gobiernos y sus funcionarios de “traidores a la patria” por abandonar el reclamo.

Pablo Quirno también olvidó poner en el mapa del diseño del logo de las Cancillería a las islas, en un descuido que generó mucho malestar.

Por otro lado, la reunión con el premier laborista Keir Starmer todavía no está confirmada y en el artículo remarcan que la cercanía de Milei con el líder de ultraderecha Nigel Farage puede complicar el encuentro.