El rector de la Universidad Nacional de Rosario cruzó a Losada por votar el ajuste en educación

“La posición de algunos senadores es incomprensible”, dijo Franco Bartolacci sobre el voto de los radicales Losada y Galaretto.

El acompañamiento del presupuesto de parte de los senadores santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto abrió una discusión fuerte en Provincias Unidas y alimentó los rumores sobre el posible salto de la ex periodista a La Libertad Avanza, negada desde su entorno ante la consulta de LPO.

Este lunes, el rector de la Universidad Nacional de Rosario -UNR- Franco Bartolacci cuestionó el voto de los santafesinos: “La posición de algunos senadores es incomprensible. Dicen tributar algunas tradiciones, pero después actúan en contra en el Congreso”, dijo Bartolacci en el programa Radiópolis en Radio Dos.

El tema puso en tensión al radicalismo provincial. El gobernador Maximiliano Pullaro se quejó de que el presupuesto no contemple obra pública, mantenimiento de las rutas y ajuste a la educación y a la discapacidad aunque sus senadores hayan votado a favor.

Bartolacci también es radical y representa un sector muy importante de la UCR. Su espacio es aliado al intendente Pablo Javkin y ahora enfrenta un año complicado porque la Universidad va a tener en 2026 los mismos fondos que este año.

La UNR viene produciendo un cambio profundo, incorporando nuevas carreras, más cortas y con contenidos curriculares actualizados con mucha inserción laboral. El ajuste presupuestario que se aprobó en el presupuesto afectará el funcionamiento de las casas de altos estudios.

“La posición de los senadores la tienen que explicar ellos para justificar sus decisiones. Cuando uno suscribe a una tradición que hace de la educación pública, la producción del conocimiento y la ciencia, su columna vertebral, no puede tomar decisiones que vayan en contra”, dijo Bartolacci.

De esta manera, el rector se mete en una discusión partidaria profunda donde Santa Fe no ocupa un lugar menor. El gobernador Pullaro es un protagonista de este momento del radicalismo y acaba de impulsar a la presidencia del partido al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Por eso el voto en el Senado sacudió al oficialismo de Santa Fe donde comenzaron a cuestionar votos que van en contra de la línea partidaria: “Pasó en el financiamiento universitario con la senadora Losada, volvió a pasar ahora. Es bastante insólito”, dijo Bartolacci recordando otras votaciones de la radical.

En definitiva, en el radicalismo se abre un debate sobre el lugar que ocupará en estos años como aliados a Milei o defendiendo las banderas históricas en contra del ajuste como lo hizo en 2001 cuando se opusieron al gobierno de De la Rúa cuando quiso arancelar, recuerdan en la Franja Morada.