El Gobierno busca negociar con el peronismo no K en el Senado para lograr la aprobación de la reforma laboral

La aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado dejó en claro que el oficialismo puede construir mayorías y que el peronismo está dividido.

La estrategia de La Libertad Avanza para la segunda convocatoria de sesiones extraordinarias en febrero tendrá a la senadora Patricia Bullrich, a Martín Menem y al ministro del Interior, Diego Santilli trabajando para la construcción de mayorías y acuerdos políticos. El objetivo es sancionar la Modernización Laboral y la nueva ley de Glaciares.

El interbloque de Unión por la Patria (UxP), está conformado por un total de 28 senadores nacionales divididos: 21 en el bloque Justicialista, conducido por José Mayans; cinco en Convicción Federal de Fernando Salino y dos en el Frente Cívico de Santiago del Estero, liderado por Gerardo Zamora, exgobernador de esa provincia.

“Cuando José Mayans dice que somos 28 (senadores) es que estamos todos adentro del interbloque”, señaló el puntano Fernando Salino, a una radio de San Luis.

Fernando Salino preside la bancada Convicción Federal que mostró divisiones el pasado viernes cuando se debatió el Presupuesto 2026. Dos senadores votaron en contra de la denominada Ley de leyes, Salino y Fernando Rejal; y tres a favor: Sandra Mendoza de Tucumán, Carolina Moisés de Jujuy y Guillermo Andrada de Catamarca.

Fernando Salino, senador Convicción Federal. Foto Cámara de Senadores

Para Salino “votaron en función de sus provincias y en función de sus gobernadores, es una tendencia que se da en todo el Senado. El Senado está manejado por las situaciones de cada provincia. Santilli unos minutos antes (de la sesión) se reunió con Nacho Torres, gobernador de Chubut, y la senadora Edith Terenzi, con quien tenemos una situación cercana en Educación, siguió lo que le marcaba la situación provincial y votó en ese sentido. En general son muy pocas las excepciones que teniendo una postura el gobernador, se tome una postura distinta”.

Pero TN pudo averiguar que no hubo sorpresas en el recinto, ya que los votos a favor del Presupuesto 2026 que emitieron Sandra Mendoza, Carolina Moisés y Guillermo Andrada ya estaban hablados en el bloque y Salino sabía cuál sería la postura mayoritaria de su bancada.

La realidad marcó además fuertes cuestionamientos del kirchnerismo al proyecto de Javier Milei. “Este presupuesto representa la decadencia y la corrupción del gobierno que quieren tapar con un presupuesto disfrazado de equilibrio público”, planteó José Mayans.

Juliana Di Tullio, senadora nacional UxP. Foto: Comunicación Institucional Luciano Ingaramo / Comunicación Senado

Mientras que la bonaerense Juliana Di Tullio expresó: “El superávit tiene que estar supeditado a mejorarle la calidad de vida a los argentinos y argentinas”.

Cuestionamientos al kirchnerismo

En marzo de este 2025 el bloque de UxP se partió y nació Convicción Federal con el propósito de diferenciarse y para no seguir las pautas políticas que la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, impartía a los bloques legislativos del Congreso Nacional.

“Se refuerza la estrategia de apertura y debate interno y los miembros formarán parte de las decisiones sobre los temas estratégicos, sumando voces en oposición al Gobierno Nacional, y dando mayor visibilidad a la problemática e intereses de sus provincias en lo que corresponde a la participación política, posición sobre proyectos específicos y la agenda legislativa del Senado de la Nación”, publicaron, en aquel momento, en un comunicado. Luego se sumó, recientemente, la tucumana Sandra Mendoza.

Dos de ellos, Mendoza y Andrada, responden a sus gobernadores provinciales, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca, respectivamente.

El debate por la Reforma Laboral

La reforma laboral es uno de los próximos objetivos que tienen los libertarios y los contactos con los mandatarios provinciales no se van a suspender. El ministro Santilli saldrá a recorrer las provincias y hablará nuevamente con casi todos los gobernadores.

El proyecto ya alcanzó las mayorías necesarias para obtener el dictamen por parte del oficialismo. Patricia Bullrich ya adelantó que llegará al recinto en el próximo mes de febrero. La fecha establecida sería el próximo 11 del segundo mes del año próximo.

El trabajo de la Libertad Avanza es sumar a sectores peronistas, más allá de buscar consensuar con la representante del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, la senadora Flavia Royón y con la tucumana Beatriz Ávila, que armó el bloque Independencia con terminal en Osvaldo Jaldo, la mira estará puesta nuevamente en la bancada de Unión por la Patria (UxP).

También habrá conversaciones con el senador Gerardo Zamora, exgobernador de Santiago del Estero, y hoy legislador en el bloque Frente Cívico.

Buscando los mismos resultados, el quiebre del bloque justicialista entre sus 28 miembros, y permitirle de esa manera al Gobierno, darle un nuevo golpe político al peronismo. Bullrich, por las dudas ya avisó que, el dictamen está abierto a cambios y a mejoras.

El trabajo de búsquedas de consensos, de reuniones y de escuchar propuestas, por parte del oficialismo, estará abierto a partir de la primera semana de enero, tras los festejos de año nuevo. Mientras aguardarán un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Presidente Javier Milei.