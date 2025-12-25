Montenegro pone a un hombre de Scioli en turismo, en medio del derrumbe de reservas

Daniel Scioli ubicó en el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) de Mar del Plata a su ex secretario privado, Diego Juárez, que llega a ese cargo en medio de un fuerte desplome de las reservas, del orden del 15%, de cara a la temporada 2026.

El desembarco se enmarca en los cambios de gabinete hechos con la salida de Guillermo Montenegro del municipio, donde dejó como interino a Agustín Neme, momento en el que -como contó LPO- el intendente en uso de licencia sumó a los libertarios a su acuerdo preexistente con radicales y lilitos.

Hombre de extrema confianza de Scioli, Juárez venia manejando el complejo turístico de Chapadamal, predio que el gobierno libertario proyecta rematar.

Ahora, el funcionario sciolista asume en una de las áreas más fuertes del municipio marplatense a partir de un acuerdo que, además de Montenegro y Scioli, incluyó a la mano derecha de Sebastián Pareja y referente local de los libertarios, Alejandro Carrancio, que, previo a asumir en el Congreso, articuló con Juárez en Turismo.

Para ese nombramiento, Montenegro, a través de Neme, impulsó la salida del lilito Bernardo Martín, que comandó el Emtur durante los últimos cuatro años.

El reemplazante de Montenegro en Mar del Plata mantuvo el acuerdo con los radicales

Para no romper el acuerdo que mantiene con la Coalición Cívica a nivel local, Montenegro acordó con Carrancio y Scioli la designación de Martín en un cargo de segunda línea dentro del área de Turismo nacional.

El dato llamó la atención en algunos sectores dele Gobierno, ya que Martín es el armador en la Quinta sección de Lilita Carrió, quien no solo se para como opositora al gobierno de Milei, sino que, además supo mantener en Mar del Plata fuertes choques con uno de los empresarios más cercanos a Scioli, Florencio Aldrey Iglesias, a quien Lilita intentó quitarle el control del Paseo Hermitage.

Por sus vínculos con Scioli, Carrió arremete contra Aldrey para quitarle el Paseo Hermitage

En Mar del Plata aseguran que la salida de un lilito para que ingrese un sciolista fue muy celebrada por Aldrey.

Como fuere, lo concreto es que la llegada de Juárez al Emturyc se da en un contexto de alarma de la Asociación de Hoteleros de Mar del Plata que, según expuso la titular de Turismo de la Provincia, Soledad Martínez, habla de un derrumbe del 15% en las reservas con respecto al año pasado.

Eso, en medio de un panorama sombrío a escala nacional. Un informe reciente del INDEC marcó que en noviembre ingresaron 2,7% de turistas menos que el año pasado y salieron 763 mil, un 15,3% más que en 2024.