Gallardo tuvo una dura reflexión tras la eliminación de River y avisó: “A fin de año haremos un análisis para ver cómo seguimos”

El director técnico habló luego de perder en semifinales de Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza

En el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, River Plate quedó eliminado en la semifinal de la Copa Argentina tras perder en los penales frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, que se medirá por el título ante Argentinos Juniors -venció 2-1 a Belgrano- en la final del certamen. Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Gallardo hizo un monólogo de la situación del equipo en conferencia de prensa, se hizo cargo de la situación y puntualizó en la actuación de sus dirigidos.

“Voy a hablar poco pero quiero tener argumentos sólidos en base a los que estamos viviendo y ser honesto. De acuerdo a los objetivos del año no hemos estado a la altura. Nos ha costado muchísimo, la gente tiene razón en manifestar su descontento, hemos sido un equipo que no los ha identificado y eso claramente es responsabilidad de quien les habla. No hemos estado a la altura de partidos decisivos y hemos estado en deuda en ese aspecto. No cabe otra que aceptar y abrazar este momento de mierda y oscuro deportivamente hablando porque tenés que hacerte cargo y no te podés desprender. No podemos encontrar fluidez, soltura: en general el equipo no muestra frescura ni creatividad. Cuando suceden esas cosas vivís momentos como este”, comenzó el Muñeco en su discurso.

Luego, el estratega de 49 años siguió desmenuzando el duro presente deportivo que atraviesa River: “Analizaremos al final de la temporada, en la que faltan pocos días y después haremos un análisis de cómo seguimos porque claramente hasta ahora los objetivos no se han cumplido. Veremos si podemos intentar agarrarnos del campeonato que es la única chance que tenemos para revertir este año totalmente negativo. Después, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, es así, punto. En este momento de mierda nadie te va a esperar para darte un abrazo o tomar de la mano para llevarte a un lugar. Posiblemente tendremos que entender que este momento nos toca atravesarlos solos porque el mundo del fútbol es así. Cuando ganás están todos y cuando perdés no hay nadie”.

Por último, Gallardo concluyó en su exposición: “Aceptaremos la responsabilidad, que es nuestra, y veremos quiénes están ahí para sostener la adversidad porque este momento no es para cualquiera. No es para cualquiera sentarse acá, entrar al campo de juego y sostenerse en este momento. Ahí está la hombría, cuando viene la adversidad y este es un momento como esos. De reprobación, de crítica y mucha maldad en la opinión. Eso va a estar y suceder y hay que hacerse cargo y quiénes van a sostener este momento y salir adelante. Porque todos podemos tener un mal año deportivo pero con otras formas y otra identificación. Pero con una búsqueda y seguirá el intento de mi parte. Mentalmente hay que estar preparados para este momento, tener la claridad y la emoción controlada, de eso se trata. Porque si tenés las emociones media flojita de papeles, chau, te hacen mierda. Yo por lo menos tengo que tener esa parte controlada”.

Lo próximo en la agenda de River será correspondiente a la 14ª jornada del Torneo Clausura: recibirá en el Estadio Monumental a Gimnasia de La Plata, con día y horario a confirmar. Luego, chocará contra Boca Juniors en el Superclásico que se jugará en La Bombonera. Cerrará el certamen local en condición de visitante contra Vélez Sársfield en Liniers. Del otro lado, Independiente Rivadavia visitará en Mar del Plata a Aldosivi.

Vale resaltar que el Millonario se ubica en la quinta ubicación de la zona B con 21 unidades, a seis de la punta que comparten Deportivo Riestra y Rosario Central. Por su parte, marcha segundo en la tabla anual con 52 puntos, aunque podría ser superado si Boca se impone sobre Barracas Central el día lunes. En caso de que esto suceda, River quedará relegado al tercer puesto, el cual otorga un cupo en el repechaje de la Copa Libertadores.