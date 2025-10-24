Connect with us

Un prestigioso ranking ubicó a las inferiores de River entre las tres mejores del mundo

El “Millonario” fue reconocido por el CIES Football Observatory como uno de los tres clubes con las divisiones formativas más destacadas a nivel global.

En los últimos años, las inferiores de River dieron futbolistas que luego brillaron en Europa y en la Selección argentina. Ese trabajo formativo recibió reconocimiento internacional: el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) colocó al club de Núñez entre los tres mejores del mundo en su último ranking de divisiones juveniles.

El ranking del CIES analiza las inferiores de los clubes que compiten en las 49 mejores ligas del mundo. El estudio mide la cantidad y la calidad de jugadores que surgieron de cada institución y actualmente integran planteles profesionales.

En el listado de 2025, River figura en la tercera posición, detrás del Benfica y del Barcelona. Además, el club encabeza otro dato destacado: es el que más futbolistas aporta, con 97 jugadores formados en sus divisiones inferiores que hoy actúan en el profesionalismo.

River celebró el reconocimiento del CIES (Foto: Instagram – @riverplate)

Tras conocerse el informe, River publicó un mensaje en sus redes sociales: “De nuestro semillero al mundo. River en el podio de las mejores divisiones formativas del mundo y el club que más jugadores aporta.

River, Boca y Vélez fueron los clubes argentinos que quedaron dentro del top 10. (Foto: CIES)

En qué puesto quedaron Boca y los demás clubes argentinos

El ranking también incluyó a otros equipos del país:

  • Boca Juniors: 5° lugar
  • Vélez Sarsfield: 10°
  • San Lorenzo: 16°
  • Lanús: 23°
  • Rosario Central: 24°
  • Newell’s Old Boys: 26°
  • Estudiantes de La Plata: 41°
  • Argentinos Juniors: 45°
  • Racing Club: 47°
  • Independiente: 55°

Cómo quedó el ranking del CIES en 2024

Un año antes, el ranking mostraba un panorama distinto:

  • Boca Juniors ocupaba el 2° puesto, detrás del Benfica.
  • River Plate se ubicaba en la 4° posición, debajo del Barcelona.

