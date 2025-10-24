Connect with us

“No lo demostramos”: la polémica frase de Pierre Gasly sobre el adelantamiento de Franco Colapinto en Estados Unidos

Published

Casi una semana después del incidente, el piloto francés se mostró molesto por la actitud de su compañero argentino en Austin.

Alpine volvió a la actividad en la Fórmula 1 tras el polémico final del Gran Premio de Estados Unidos, donde Franco Colapinto desobedeció una orden de equipo y sobrepasó a Pierre Gasly a dos vueltas del final. Ahora en México, los pilotos participaron de distintos eventos de prensa y el francés volvió a referirse al incidente que ocurrió en Austin.

“En el equipo lo importante es mantenerse unido. Eso no es necesariamente lo que hemos demostrado y tampoco es la imagen que queremos dar”, declaró Gasly en una entrevista exclusiva con Canal+. Luego, confirmó que tuvo una charla frente a frente con su compañero: “Lo discutimos internamente (con Franco) y el tema ya está resuelto”.

Por último, explicó: “Estoy más centrado en los tres segundos que perdimos en boxes y los siete u ocho segundos que perdimos en el tráfico en el segundo stint, lo que nos costó algunas posiciones en la carrera”.

Pierre Gasly en el Autódromo Hermanos Rodriguez, en México. (Foto: Reuters)
Pierre Gasly en el Autódromo Hermanos Rodriguez, en México. (Foto: Reuters)

A dos días de la última carrera del calendario, los directivos de Alpine se reunieron con sus pilotos para hablar de lo que pasó en EE. UU. y Franco finalmente se terminó disculpando públicamente por no acatar la orden de su equipo.

“La situación del equipo del domingo se ha discutido internamente y está claro que siempre se deben seguir las instrucciones del equipo pase lo que pase”, aseguró en declaraciones publicadas en el sitio web oficial de la escudería francesa.

El escenario a nivel deportivo será similar para Alpine en el próximo Gran Premio de México. El coche no presenta señales de mejora y tanto Colapinto como Gasly lucharán para salir del fondo de la parrilla, con la expectativa de hacer un buen papel en la jornada de clasificación para escalar posiciones.

Días y horarios del Gran Premio de México de la F1

Viernes 24 de octubre

  • Prácticas Libres 1: 15:30
  • Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 14:30
  • Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

  • Carrera: 17:00

*Horario argentino*

Dónde ver el Gran Premio de México de la Fórmula 1

Al igual que en Estados Unidos, la carrera será transmitida por Fox Sports. Además, se podrá ver con una suscripción a la plataforma de streaming Disney+ Premium.

