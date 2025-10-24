“No lo demostramos”: la polémica frase de Pierre Gasly sobre el adelantamiento de Franco Colapinto en Estados Unidos

Alpine volvió a la actividad en la Fórmula 1 tras el polémico final del Gran Premio de Estados Unidos, donde Franco Colapinto desobedeció una orden de equipo y sobrepasó a Pierre Gasly a dos vueltas del final. Ahora en México, los pilotos participaron de distintos eventos de prensa y el francés volvió a referirse al incidente que ocurrió en Austin.

“En el equipo lo importante es mantenerse unido. Eso no es necesariamente lo que hemos demostrado y tampoco es la imagen que queremos dar”, declaró Gasly en una entrevista exclusiva con Canal+. Luego, confirmó que tuvo una charla frente a frente con su compañero: “Lo discutimos internamente (con Franco) y el tema ya está resuelto”.

Por último, explicó: “Estoy más centrado en los tres segundos que perdimos en boxes y los siete u ocho segundos que perdimos en el tráfico en el segundo stint, lo que nos costó algunas posiciones en la carrera”.

Pierre Gasly en el Autódromo Hermanos Rodriguez, en México. (Foto: Reuters)

A dos días de la última carrera del calendario, los directivos de Alpine se reunieron con sus pilotos para hablar de lo que pasó en EE. UU. y Franco finalmente se terminó disculpando públicamente por no acatar la orden de su equipo.

“La situación del equipo del domingo se ha discutido internamente y está claro que siempre se deben seguir las instrucciones del equipo pase lo que pase”, aseguró en declaraciones publicadas en el sitio web oficial de la escudería francesa.

El escenario a nivel deportivo será similar para Alpine en el próximo Gran Premio de México. El coche no presenta señales de mejora y tanto Colapinto como Gasly lucharán para salir del fondo de la parrilla, con la expectativa de hacer un buen papel en la jornada de clasificación para escalar posiciones.

Días y horarios del Gran Premio de México de la F1

Viernes 24 de octubre

Prácticas Libres 1 : 15:30

: 15:30 Prácticas Libres 2: 19:00

Sábado 25 de octubre

Prácticas Libres 3 : 14:30

: 14:30 Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

Carrera: 17:00

*Horario argentino*

Dónde ver el Gran Premio de México de la Fórmula 1

Al igual que en Estados Unidos, la carrera será transmitida por Fox Sports. Además, se podrá ver con una suscripción a la plataforma de streaming Disney+ Premium.