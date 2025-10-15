Connect with us

La lista de goleadores históricos de la Selección Argentina: Lautaro Martínez alcanzó a Hernán Crespo

El delantero bahiense había superado a Maradona y ahora igualó la marca de otro histórico artillero de la “Albiceleste”.

Lautaro Martínez sigue escribiendo su nombre en la historia grande de la Selección Argentina. En la goleada por 6-0 ante Puerto Rico, el delantero marcó un doblete que lo llevó a igualar nada menos que a Hernán Crespo en la tabla de los máximos goleadores del conjunto nacional (contando amistosos).

Con estos tantos, el atacante nacido en Bahía Blanca alcanzó los 35 goles con la camiseta celeste y blanca y se metió en el Top 5 histórico de artilleros argentinos.

Lautaro Martínez fue el autor de dos de los seis goles que Argentina le convirtió a Puerto Rico. (Foto: REUTER)
A comienzos de septiembre, en el triunfo frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, había dejado atrás a Diego Maradona, que terminó su carrera con 32 goles.

Ahora, tras el amistoso ante Puerto Rico, el futbolista del Inter de Milán logró igualar a Crespo y quedó muy cerca de alcanzar a otros grandes nombres del fútbol argentino.

Con 35 goles, Lautaro Martínez se ubica a 7 tantos de Sergio Agüero (42) y a 19 de Gabriel Batistuta (54), mientras que Lionel Messi, con 114 conquistas, se mantiene como líder absoluto de la tabla.

Los 10 máximos goleadores de la Selección Argentina (contando amistosos):

  1. Lionel Messi: 114
  2. Gabriel Batistuta: 54
  3. Sergio Agüero: 42
  4. Hernán Crespo: 35
  5. Lautaro Martínez: 35
  6. Diego Maradona: 32
  7. Gonzalo Higuaín: 31
  8. Ángel Di María: 30
  9. Luis Artime: 24
  10. Daniel Passarella: 23

Máximos goleadores sin contar amistosos:

  1. Lionel Messi: 63
  2. Gabriel Batistuta: 38
  3. Hernán Crespo: 26
  4. Gonzalo Higuaín: 23
  5. Lautaro Martínez: 22
  6. Sergio Agüero: 20
  7. Norberto Méndez: 17
  8. Ángel Di María: 17
  9. Diego Maradona: 15
  10. Juan Román Riquelme: 15

