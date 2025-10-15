Connect with us

El inesperado motivo que interrumpió la conferencia de Lionel Scaloni tras la goleada a Puerto Rico en Miami

Published

El entrenador paró dos veces sus declaraciones por una persona que golpeaba la puerta con la intención de entrar a la sala.

Después del relajado partido amistoso ante Puerto Rico, que la Selección argentina ganó por goleada (6-0) en el estadio de Inter Miami, el DT Lionel Scaloni acudió a la conferencia de prensa para brindar su mirada y se produjo una situación que despertó la risa de los presentes.

Mientras explicaba las conclusiones que le dejó el partido con el rival centroamericano, una persona comenzó a golpear una puerta blanca con la intención de ingresar a la sala. El entrenador frenó su discurso y se dirigió a la jefe de prensa de la Selección, Nicolás Novello: “La puerta… que entre”.

Scaloni retomó su exposición y pocos segundos después la puerta volvió a sonar. Su cara de resignación generó la risa de los presentes. Novello le pidió a uno asistente de la organización que colocaran un custodio del otro lado de la puerta para que no volvieran a golpearla.

Finalmente, el DT pudo completar su idea sobre el partido que cerró la gira amistosa de la Selección.

Qué dijo Scaloni tras la goleada de Argentina sobre Puerto Rico

“Queríamos ver a los chicos que no venían sumando minutos. Podemos debatir si el partido fue fácil o no, pero jugar con esta camiseta es importante. Yo debuté en un partido con Libia y todavía lo tengo grabado en mi memoria”.

“Creo que es importante para ellos, no se lo van a olvidar más. Es importante que lo sigan haciendo bien en sus clubes para meterle presión a sus compañeros y ganarse un lugar”, analizó.

“Son jugadores que han demostrado que pueden estar en la Selección. Sabemos que van a rendir y que no te van a dejar tirados más allá del rival”.

“Nico Paz y Franco Mastantuono son dos jugadores muy importantes para nosotros. Si bien ambos juegan en la misma posición, tienen características distintas. Hoy no tienen un lugar en el equipo titular, pero la idea es darle minutos en estos meses”.

