Selección argentina: llegaron los primeros convocados y arranca la preparación para los amistosos en Estados Unidos

La Selección argentina arranca su preparación para la Fecha FIFA de octubre, en la cual jugará dos amistosos en Estados Unidos, ante Venezuela y Puerto y Rico. Este domingo llegaron los primeros tres futbolistas a la concentración en Miami.

Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero y Marcos Senesi fueron los tres primeros convocados en aterrizar en Estados Unidos desde Europa. “¡En marcha, otra vez!“, publicaron en las redes sociales oficiales del conjunto nacional.

Se espera que en las próximas horas se sumen el resto de los citados para que el entrenador Lionel Scaloni pueda dar inicio a los entrenamientos. Los partidos le permitirán al DT probar variantes en el marco de la preparación para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Enzo Fernández fue uno de los primeros en llegar a la concentración (Foto: IG/@afaseleccion)

La lista de la Selección argentina para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico

El entrenador sorprendió con las convocatorias del arquero Facundo Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras).

En la nómina, liderada por el capitán Lionel Messi, se destacan la vuelta de Enzo Fernández, que se ausentó en el último llamado para las Eliminatorias Sudamericanas por una suspensión, y el regreso de Senesi, que se ganó un lugar por las lesiones de Licha Martínez, Facundo Medina, Nehuén Pérez y Juan Foyth.

Otra citación destacada fue la de José Manuel López, que había sido llamado por primera vez en la anterior lista y ratificó su lugar con sus grandes actuaciones para Palmeiras en la Copa Libertadores.

José Manuel López atraviesa un gran momento en el Palmeiras (Foto: REUTERS/Jorge Silva)

Los futbolistas que no fueron tenidos en cuenta por inconvenientes físicos fueron Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Paulo Dybala, que está cursando la última etapa de recuperación en Roma. Thiago Almada, en tanto, fue desafectado este sábado ya que recién se recuperó de una lesión que había sufrido en el último llamado a la Selección.

Para los amistosos, Scaloni llamó a cinco jugadores del fútbol argentino. Además de Cambeses y Rivero, convocó a tres campeones del mundo: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes.

La lista completa de Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección argentina

(X@Argentina).

Arqueros (4): Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Defensores (9): Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas (10): Leandro Paredes, Aníbal Moreno, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Nicolás Paz, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono.

Delanteros (5): Nicolás González, Lionel Messi, José Manuel López, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Cuándo juega la Selección argentina sus partidos amistosos en Estados Unidos

Los próximos partidos de la Selección argentina serán contra Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami y el 13 de octubre contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago, en Estados Unidos. Ambos empezarán a las 21 de la Argentina.