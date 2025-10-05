Rugby Curne y Taraguy son finalistas del Regional del NEA

El “Canario” se quedó con el clásico ante Regatas por 29-7, mientras que TRC goleó por 53-10 a San José de Paraguay y ambos deberán definir quién será el campeón del torneo más importante que tiene la URNE.

Hay finalistas para definir el campeón del NEA. Este sábado, en las instalaciones del Club Aranduroga en Corrientes, se jugaron las semifinales del torneo Regional de Rugby del Nordeste.

En el primer mano a mano de la tarde, Taraguy (ganador de la zona “B”) y San José de Paraguay, donde fue triunfo del “Cuervo” correntino por un contundente 53 a 10.

Ya en el segundo turno, en el duelo de chaqueños, CURNE (ganador de la zona «A») derrotó a Regatas Resistencia en clásico por 29 a 7.

Por eso, volveremos a tener la final del año pasado: Curne – Taraguy, jugando el “clásico del puente”.

Semifinales

Sábado 04-10

Taraguy 53 – San José 10

CURNE 29 – Regatas Resistencia 7