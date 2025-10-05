Liga Chaqueña Ganaron Juventud, Resistencia, Orione y Central Norte

El “Tricolor” le ganó el clásico 1-0 a Independiente. “Resi”, 2-1 a Luján. Orione, 2-1 a Alvear. Y Central goleó 4-0 a Tiro. Se suspendió en el final El Nacio- Regional. El resto, empates. Este domingo: “Sanma”- Benítez.

TODA LA 4ª FECHA

Viernes 03-10

Estudiantes 4- Bancarios 0 (zona A)

For Ever 0- CUNE 1, en C. E. de Comercio (zona B)

Sábado 04-10

Sarmiento 1- Policiales 1(zona A)

Rcia. Central 2- Dep. Luján 1 (zona A)

Juventud 1- Indep. Tirol 0 (zona A)

Dep. Itatí 0- Fontana 0, en Estudiantes (zona B)

Villa Alvear 1- Don Orione 2 (zona B)

Central Norte 4- Tiro FC 0 (zona B).

El Nacional- Regional, en Bancarios (zona B). Nota: ganaba Regional 2-0 y se suspendió por incidentes a los 40ST. Define el Tribunal de Disciplina.

Domingo 05-10

A las 16, San Martín (MB)- Central Benítez

Libres: Municipal (zona A) y Defensores (zona B).

POSICIONES

ZONA “A”

Juventud 10

Rcia. Central 10

Central Benítez 6

Estudiantes 5

Dep. Luján 4

Indep. Tirol 4

Bancarios 3

Municipal (MB) 3

Sarmiento 2

Policiales 2

San Martín (MB) 1.

ZONA “B”

Dep. Itatí 10

Defensores 9

Don Orione 9

Central Norte 7

Fontana 5

For Ever 4

Regional 4 (a)

El Nacional 3 (a)

CUNE 3

Tiro FC 0

Villa Alvear 0.

PROMEDIOS

01. Dep Luján (50/24) 2,083

02. Def. Vilelas (187/92) 2,032

03. Estudiantes (179/92) 1,945

04. Fontana (176/92) 1,913

05. Rcia. Central (171/93) 1,838

06. Don Orione (159/93) 1,709

07. Central Norte (146/93) 1,569

08. Sarmiento (145/93) 1,559

09. For Ever (141/93) 1,516

10. Juventud (135/93) 1,451

11. Regional (133/92) 1,445

12. Dep. Itatí (72/51) 1,411

13. Bancarios (129/93) 1,387

14. Policiales (128/93) 1,376

15. San Martín (118/92) 1,282

16. C. Benítez (112/92) 1,217

17. Villa Alvear (108/92) 1,173

18. Indep. Tirol (23/24) 0,958

19. El Nacional (88/92) 0,956

20. Municipal (45/50) 0,900

21. CUNE (78/92) 0,847

22. Tiro FC (20/25) 0,800.

Nota: el último de esta tabla -al concluir el torneo Clausura- perderá la categoría: los que terminen en las posiciones 21, 20 y 19 jugarán las promociones.