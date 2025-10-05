Liga Chaqueña Ganaron Juventud, Resistencia, Orione y Central Norte

El “Tricolor” le ganó el clásico 1-0 a Independiente. “Resi”, 2-1 a Luján. Orione, 2-1 a Alvear. Y Central goleó 4-0 a Tiro. Se suspendió en el final El Nacio- Regional. El resto, empates. Este domingo: “Sanma”- Benítez.
TODA LA 4ª FECHA
Viernes 03-10
Estudiantes 4- Bancarios 0 (zona A)
For Ever 0- CUNE 1, en C. E. de Comercio (zona B)
Sábado 04-10
Sarmiento 1- Policiales 1(zona A)
Rcia. Central 2- Dep. Luján 1 (zona A)
Juventud 1- Indep. Tirol 0 (zona A)
Dep. Itatí 0- Fontana 0, en Estudiantes (zona B)
Villa Alvear 1- Don Orione 2 (zona B)
Central Norte 4- Tiro FC 0 (zona B).
El Nacional- Regional, en Bancarios (zona B). Nota: ganaba Regional 2-0 y se suspendió por incidentes a los 40ST. Define el Tribunal de Disciplina.
Domingo 05-10
A las 16, San Martín (MB)- Central Benítez
Libres: Municipal (zona A) y Defensores (zona B).
POSICIONES
ZONA “A”
Juventud 10
Rcia. Central 10
Central Benítez 6
Estudiantes 5
Dep. Luján 4
Indep. Tirol 4
Bancarios 3
Municipal (MB) 3
Sarmiento 2
Policiales 2
San Martín (MB) 1.
ZONA “B”
Dep. Itatí 10
Defensores 9
Don Orione 9
Central Norte 7
Fontana 5
For Ever 4
Regional 4 (a)
El Nacional 3 (a)
CUNE 3
Tiro FC 0
Villa Alvear 0.
Nota: (a) ganaba Regional 2-0 ante El Nacional y se suspendió por incidentes a los 40ST. Define el Tribunal de Disciplina.
PROMEDIOS
01. Dep Luján (50/24) 2,083
02. Def. Vilelas (187/92) 2,032
03. Estudiantes (179/92) 1,945
04. Fontana (176/92) 1,913
05. Rcia. Central (171/93) 1,838
06. Don Orione (159/93) 1,709
07. Central Norte (146/93) 1,569
08. Sarmiento (145/93) 1,559
09. For Ever (141/93) 1,516
10. Juventud (135/93) 1,451
11. Regional (133/92) 1,445
12. Dep. Itatí (72/51) 1,411
13. Bancarios (129/93) 1,387
14. Policiales (128/93) 1,376
15. San Martín (118/92) 1,282
16. C. Benítez (112/92) 1,217
17. Villa Alvear (108/92) 1,173
18. Indep. Tirol (23/24) 0,958
19. El Nacional (88/92) 0,956
20. Municipal (45/50) 0,900
21. CUNE (78/92) 0,847
22. Tiro FC (20/25) 0,800.
Nota: el último de esta tabla -al concluir el torneo Clausura- perderá la categoría: los que terminen en las posiciones 21, 20 y 19 jugarán las promociones.