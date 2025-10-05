Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Liga Chaqueña Ganaron Juventud, Resistencia, Orione y Central Norte

Published

El “Tricolor” le ganó el clásico 1-0 a Independiente. “Resi”, 2-1 a Luján. Orione, 2-1 a Alvear. Y Central goleó 4-0 a Tiro. Se suspendió en el final El Nacio- Regional. El resto, empates. Este domingo: “Sanma”- Benítez.

TODA LA 4ª FECHA
Viernes 03-10
Estudiantes 4- Bancarios 0 (zona A)
For Ever 0- CUNE 1, en C. E. de Comercio (zona B)

Sábado 04-10
Sarmiento 1- Policiales 1(zona A)
Rcia. Central 2- Dep. Luján 1 (zona A)
Juventud 1- Indep. Tirol 0 (zona A)

Dep. Itatí 0- Fontana 0, en Estudiantes (zona B)
Villa Alvear 1- Don Orione 2 (zona B)
Central Norte 4- Tiro FC 0 (zona B).
El Nacional- Regional, en Bancarios (zona B). Nota: ganaba Regional 2-0 y se suspendió por incidentes a los 40ST. Define el Tribunal de Disciplina.

Domingo 05-10
A las 16, San Martín (MB)- Central Benítez

Libres: Municipal (zona A) y Defensores (zona B).

POSICIONES

ZONA “A”
Juventud 10
Rcia. Central 10
Central Benítez 6
Estudiantes 5
Dep. Luján 4
Indep. Tirol 4
Bancarios 3
Municipal (MB) 3
Sarmiento 2
Policiales 2
San Martín (MB) 1.

ZONA “B”
Dep. Itatí 10
Defensores 9
Don Orione 9
Central Norte 7
Fontana 5
For Ever 4
Regional 4 (a)
El Nacional 3 (a)
CUNE 3
Tiro FC 0
Villa Alvear 0.
Nota: (a) ganaba Regional 2-0 ante El Nacional y se suspendió por incidentes a los 40ST. Define el Tribunal de Disciplina.

PROMEDIOS
01. Dep Luján (50/24) 2,083
02. Def. Vilelas (187/92) 2,032
03. Estudiantes (179/92) 1,945
04. Fontana (176/92) 1,913
05. Rcia. Central (171/93) 1,838
06. Don Orione (159/93) 1,709
07. Central Norte (146/93) 1,569
08. Sarmiento (145/93) 1,559
09. For Ever (141/93) 1,516
10. Juventud (135/93) 1,451
11. Regional (133/92) 1,445
12. Dep. Itatí (72/51) 1,411
13. Bancarios (129/93) 1,387
14. Policiales (128/93) 1,376
15. San Martín (118/92) 1,282
16. C. Benítez (112/92) 1,217
17. Villa Alvear (108/92) 1,173
18. Indep. Tirol (23/24) 0,958
19. El Nacional (88/92) 0,956
20. Municipal (45/50) 0,900
21. CUNE (78/92) 0,847
22. Tiro FC (20/25) 0,800.
Nota: el último de esta tabla -al concluir el torneo Clausura- perderá la categoría: los que terminen en las posiciones 21, 20 y 19 jugarán las promociones.

 

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Mundo

El rabino de la sinagoga de Manchester dio detalles del atentado y reveló lo que gritó el terrorista en medio del ataque

El líder espiritual de la congregación hebrea de Heaton Park, comentó que era difícil encontrar las palabras que expresasen el duelo que vive la...

2 días ago

Mundo

Un secuestro, balazos y traiciones: la pesadilla de la joven camarera que ganó 10 millones de dólares en la lotería

Tonda Dickerson recibió un boleto con el número 50 como propina en el bar de Alabama. Esa misma noche, ganó una fortuna. Todo lo...

2 días ago

Mundo

Quiénes son los 49 españoles detenidos por Israel en la flotilla: hay dos condenados por haber estado en ETA

Entre los arrestados también se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la influencer conocida como ‘Barbie Gaza’ La Flotilla Global Sumud que se dirigía...

2 días ago

Mundo

Paraguay registró una inflación negativa en septiembre

La cifra de -0,1% se atribuye a la baja de precios en combustibles y en bienes durables de origen importado Paraguay experimentó en septiembre una inflación...

2 días ago