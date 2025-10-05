Lanús venció 2-1 a San Lorenzo en un partidazo y trepó al tercer puesto en la Zona B del Torneo Clausura

El Granate le ganó al Ciclón en un duelo clave por los principales puestos. Antes, Huracán derrotó a Banfield, Atlético Tucumán hizo lo propio con Platense y San Martín de San Juan empató con Instituto

Lanús venció 2-1 a San Lorenzo en un gran partido de fútbol disputado en La Fortaleza por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. Con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el Granate se impuso gracias a los goles de Sacha Marcich y Walter Bou, mientras que Diego Herazo descontó para el cuadro de Boedo.

Con este resultado, el equipo que dirige Mauricio Pellegrino quedó tercero en su grupo, con 20 puntos, y quedó a tiro de la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 en la Tabla Anual. Los de Damián Ayude permanecen con 16 unidades, en zona de acceso a playoffs.

La primera emoción de la noche tuvo lugar a los 30 minutos de juego. Walter Bou desbordó por la banda derecha, metió un centro al corazón del área, Ramiro Carrera, con mucha inteligencia, dejó pasar el balón y Sasha Marcich apareció por detrás para poner el 1-0.

Tras el tanto, el Ciclón fue el que tuvo el control del juego. Incluso, estuvo cerca de igualar el marcador con un par de remates desde afuera del área, pero Nahuel Losada respondió bien y evitó la caída de su valla. Por su parte, Lanús pudo ampliar la ventaja cerca del final de la primera etapa cuando Marcelino Moreno replicó la jugada del gol, se vistió de asistidor, pero Carrera no llegó a conectar.

En el inicio del complemento, Bou estableció el 2-0 para el local. Tras un tiro de esquina desde la izquierda y una serie de rebotes en el área, el delantero improvisó una pirueta para conectar el balón y dejó sin opciones al arquero Orlando Gill. Lanús estuvo cerca de marcar el tercero, pero el Toto Salvio remató a la posición del guardametas paraguayo, que evitó el mal mayor.

A los 33 minutos, el Ciclón encontró el descuento luego de un envío de Alexis Cuello al centro del área que logró capturar el colombiano Diego Herazo con otra pirueta para marcar un golazo y poner puntos suspensivos al desenlace en el sur bonaerense. Es más, en la última jugada, Ezequiel Herrera estrelló una pelota en el travesaño y segundos después, Cuello casi mete un golazo con remate bombeado al segundo palo.

En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a San Martín de San Juan, el viernes a las 14:30. Por su parte, Lanús deberá visitar a Independiente, el domingo 12 de octubre desde las 21:15 en Avellaneda.

Formaciones: