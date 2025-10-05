Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

La selección argentina le ganó 1-0 a Italia y cerró la fase de grupos del Mundial Sub 20 con puntaje perfecto

Published

Los dirigidos por Diego Placente se impusieron en los tres partidos y deberán aguardar al cierre de la primera fase para conocer a su rival en los octavos de final: jugarán contra uno de los mejores terceros. Dylan Gorosito marcó el tanto frente a la Azzurra

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Argentina se impuso 1-0 sobre Italia en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20. La Selección ganó los tres encuentros de la primera fase y espera por la confirmación de su rival en los octavos de final: se enfrentará a uno de los mejores terceros. El tanto de Dylan Gorosito le permitió mantener el pase perfecto en la cita mundialista que se juega en Chile.

La selección albiceleste tuvo varias llegadas de peligro sobre el arco de la Azzurra en el primer tiempo, donde se destacan dos disparos que impactaron el travesaño: uno producto de un remate de Julio Soler y el otro tras un centro de Tobías Ramírez que se desvió en Christian Corradi. Antes del final de los primeros 45 minutos, el árbitro Keylor Herrera anuló un gol del cuadro europeo por una falta en el desarrollo de la jugada.

En un segundo tiempo que transcurría con un desarrollo notablemente parejo, Argentina abrió el marcador gracias a una enorme jugada individual de Dylan Gorosito. El lateral que juega en Boca Juniors gambeteó a toda la defensa italiana y definió con calidad cuando quedó frente al arquero para poner el 1-0.

Con este resultado, Argentina finalizó en la cima del grupo D con puntaje ideal. De esta manera, deberá esperar que finalice toda la fase de grupos para conocer a su rival, ya que se medirá contra uno de los mejores terceros. Por su parte, Italia terminó en el segundo puesto y se enfrentará a los Estados Unidos, que terminó en la cima de la zona E.

Argentina busca clasificar en elArgentina busca clasificar en el primer puesto del grupo D (@Argentina)
21:47 hsAyer

87 minutos: Argentina controla el partido

La Selección dirigida por Diego Placente domina las acciones y anula las arremetidas de Italia. Como sucedió en los otros partidos, los futbolistas que ingresaron desde el banco marcaron la diferencia en el juego.

21:41 hsAyer

81 minutos: Italia realiza más modificaciones

Marco Romano y Emanuele Sala entraron por Mattia Liberali y Alvin Okoro.

21:39 hsAyer

79 minutos: ¡No hay roja!

El árbitro decidió que el pisotón de Javison Idele es suficiente con una tarjeta amarilla.

21:38 hsAyer

78 minutos: Argentina pidió la revisión en el VAR

Diego Placente exige tarjeta roja para Javison Idele, quien pisó a Gianluca Prestianni.

21:33 hsAyer

73 minutos: ¡GOLAZO DE ARGENTINA!

Dylan Gorosito realizó una enorme jugada individual. Comenzó a gambetear y, con un caño ante uno de los marcadores, rompió todo el bloque defensivo italiano para definir con tranquilidad frente al arquero.

El gol de Dylan Gorosito para el 1-0 de Argentina sobre Italia

21:29 hsAyer

70 minutos: más cambios en Argentina

Gianluca Prestianni y Mateo Silvetti entraron en lugar de Santino Andino y Álvaro Montoro.

21:27 hsAyer

68 minutos: Italia realiza sus primeras modificaciones

Lorenzo Riccio y Francesco Verde se retiraron del terreno de juego para dejarle su lugar a Jacopo Sardo y Mattia Mannini.

21:26 hsAyer

67 minutos: ¡Se lo perdió Carrizo!

Santino Andino llegó hasta la línea de fondo y tiró un centro preciso para la llegada del atacante de Vélez, que no pudo rematar con precisión y la pelota se fue por encima del travesaño.

21:25 hsAyer

66 minutos: primer amonestado del partido

Alvin Okoro recibió tarjeta amarilla por darle un manotazo en la cara a Alejo Sarco.

21:21 hsAyer

63 minutos: cambios en Argentina

Ian Subiabre y Dylan Gorosito ingresarán en lugar de Santiago Fernández y Alejo Sarco.

21:19 hsAyer

60 minutos: avisó Italia

La ofensiva Azurri tejió una buena jugada que terminó con Emanuel Benjamín desviando su remate por el costado del arco.

21:13 hsAyer

55 minutos: la fricción, protagonista en la segunda etapa

Ninguna de las dos selecciones logra dominar con claridad y se disputan la posesión de la pelota en la mitad de la cancha. Australia vence 3-0 a Cuba en el otro encuentro del grupo.

21:09 hsAyer

50 minutos: ¡No hay penal para Italia!

Después de la revisión, Keylor Herrera decidió que no hubo infracción de Milton Delgado.

21:07 hsAyer

49 minutos: Italia pidió la revisión en el VAR por un supuesto penal

El entrenador Carmine Nunziata le dio la tarjeta verde a los árbitros alegando infracción de Milton Delgado sobre Alessandro Berretta.

21:03 hsAyer

¡EMPEZÓ EL COMPLEMENTO!

Ninguno de los equipos realizó modificaciones.

21:00 hsAyer

Suplentes

Argentina: Álvaro Busso, Alaín Gómez, Dylan Gorosito, Teo Rodríguez Pagano, Juan Villalba, Valentino Acuña, Tomás Pérez, Gialuca Piestranni, Ian Subiabre y Mateo Silvetti.

Italia: Lapo Siviero, Jacopo Fazzini, Cristian Cama, Mattia Mannini, Emanuele Sala, Jacopo Sardo, Mattia Moscono y Marco Romano.

20:48 hsAyer

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Argentina Italia no se sacan diferencias después de los primeros 45 minutos. Tras un comienzo en el que el equipo europeo impuso las condiciones y generó trabajo para el arquero Santino Barbi, el combinado sudamericano dominó las acciones con el correr de las jugadas.

La Selección tuvo varias llegadas de peligro sobre el arco de la Azurra, donde se destacan dos disparos que impactaron el travesaño: uno producto de un remate de Julio Soler y el otro tras un centro de Tobías Ramírez que se desvió en Christian Corradi. Cerca del cierre, el árbitro Keylor Herrera anuló un gol de Italia por una falta en el desarrollo de la jugada.

En el otro partido del grupo D, Australia se impone 2-0 frente a Cuba.

Argentina busca clasificar en elArgentina busca clasificar en el primer puesto del grupo D (@Argentina)
20:45 hsAyer

44 minutos: Italia aprieta antes del final de la primera etapa

La Azurra intenta presionar de manera intensa a una Argentina que se muestra dubitativa después del gol anulado.

20:40 hsAyer

39 minutos: ¡Anulado el gol de Italia!

Luego de que el árbitro, Keylor Herrera, revisara la jugada en el VAR, dictaminó que Francesco Verde cargó sobre la espalda de Julio Soler y cobró infracción a favor de Argentina. El encuentro sigue 0-0.

El gol anulado a Italia frente a la Argentina en el Mundial Sub 20

20:39 hsAyer

37 minutos: ¡Gol de Italia!

Tras un centro desde el costado derecho de Francesco Verde, quien le ganó la posición a Julio Soler, Lorenzo Riccio quedó solo en el área y marcó el 1-0.

20:30 hsAyer

30 minutos: Argentina controla el partido

Después de que Italia impusiera condiciones en los primeros compases, el combinado sudamericano domina las acciones y el duelo se desarrolla como quiere el equipo de Placente. En el otro partido del grupo, Australia le gana 1-0 a Cuba.

Milton Delgado fue clave enMilton Delgado fue clave en la mejoría del mediocampo argentino (@Argentina)
20:27 hsAyer

25 minutos: ¡Nuevo travesaño de Argentina!

Tras un fuerte centro desde la derecha de Tobías Ramírez, el marcador central de Italia Christian Corradi desvió el balón con la cabeza y este impactó en el palo.

20:21 hsAyer

20 minutos: ¡Travesaño de Argentina!

Luego de una buena jugada asociativa, Julio Soler recibió en el costado izquierdo del área y sacó un potente remate que se estrelló contra el poste.

El remate de Julio Soler que pegó en el travesaño

20:18 hsAyer

18 minutos: Argentina emparejó el trámite

El combinado de Diego Placente logra pelearle la tenencia de la pelota al elenco europeo y no hay un claro dominador del juego. La fricción comienza a predominar en la mitad de la cancha.

Mucha fricción en la mitadMucha fricción en la mitad de la cancha en los primeros minutos del choque entre Argentina e Italia (@Argentina)
20:10 hsAyer

10 minutos: Italia impone condiciones en los primeros minutos

La Azurra logra manejar el desarrollo del juego dominando la pelota y pisando el área argentina en reiteradas oportunidades.

20:06 hsAyer

5 minutos: primer aviso de Italia

En una buena jugada asociativa por la banda derecha, Mattia Liberali recibió dentro del área y sacó un potente remate que el arquero Santino Barbi logró rechazar.

20:00 hsAyer

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Argentina e Italia se miden por la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20. Keylor Herrera (Costa Rica) es el árbitro principal.

La selección argentina Sub 20La selección argentina Sub 20 antes del duelo frente a Italia en el Mundial (@argentina)
19:53 hsAyer

¡Los futbolistas ya están en el terreno de juego y en segundos chocarán Argentina e Italia!

19:50 hsAyer

Los jugadores de Argentina terminaron el calentamiento y en minutos iniciará el partido contra Italia

Alejo Sarco, atacante del BayerAlejo Sarco, atacante del Bayer Leverkusen de la Bundesliga, es el goleador de la Selección con tres tantos (@Argentina)
Alejo Sarco, lateral del BournemouthAlejo Sarco, lateral del Bournemouth de la Premier League, el capitán de la selección argentina (@Argentina)
In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Mundo

El rabino de la sinagoga de Manchester dio detalles del atentado y reveló lo que gritó el terrorista en medio del ataque

El líder espiritual de la congregación hebrea de Heaton Park, comentó que era difícil encontrar las palabras que expresasen el duelo que vive la...

2 días ago

Mundo

Un secuestro, balazos y traiciones: la pesadilla de la joven camarera que ganó 10 millones de dólares en la lotería

Tonda Dickerson recibió un boleto con el número 50 como propina en el bar de Alabama. Esa misma noche, ganó una fortuna. Todo lo...

2 días ago

Mundo

Quiénes son los 49 españoles detenidos por Israel en la flotilla: hay dos condenados por haber estado en ETA

Entre los arrestados también se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la influencer conocida como ‘Barbie Gaza’ La Flotilla Global Sumud que se dirigía...

2 días ago

Mundo

Paraguay registró una inflación negativa en septiembre

La cifra de -0,1% se atribuye a la baja de precios en combustibles y en bienes durables de origen importado Paraguay experimentó en septiembre una inflación...

2 días ago