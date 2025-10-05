La selección argentina le ganó 1-0 a Italia y cerró la fase de grupos del Mundial Sub 20 con puntaje perfecto

Los dirigidos por Diego Placente se impusieron en los tres partidos y deberán aguardar al cierre de la primera fase para conocer a su rival en los octavos de final: jugarán contra uno de los mejores terceros. Dylan Gorosito marcó el tanto frente a la Azzurra
En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Argentina se impuso 1-0 sobre Italia en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20. La Selección ganó los tres encuentros de la primera fase y espera por la confirmación de su rival en los octavos de final: se enfrentará a uno de los mejores terceros. El tanto de Dylan Gorosito le permitió mantener el pase perfecto en la cita mundialista que se juega en Chile.
La selección albiceleste tuvo varias llegadas de peligro sobre el arco de la Azzurra en el primer tiempo, donde se destacan dos disparos que impactaron el travesaño: uno producto de un remate de Julio Soler y el otro tras un centro de Tobías Ramírez que se desvió en Christian Corradi. Antes del final de los primeros 45 minutos, el árbitro Keylor Herrera anuló un gol del cuadro europeo por una falta en el desarrollo de la jugada.
En un segundo tiempo que transcurría con un desarrollo notablemente parejo, Argentina abrió el marcador gracias a una enorme jugada individual de Dylan Gorosito. El lateral que juega en Boca Juniors gambeteó a toda la defensa italiana y definió con calidad cuando quedó frente al arquero para poner el 1-0.
Con este resultado, Argentina finalizó en la cima del grupo D con puntaje ideal. De esta manera, deberá esperar que finalice toda la fase de grupos para conocer a su rival, ya que se medirá contra uno de los mejores terceros. Por su parte, Italia terminó en el segundo puesto y se enfrentará a los Estados Unidos, que terminó en la cima de la zona E.
87 minutos: Argentina controla el partido
La Selección dirigida por Diego Placente domina las acciones y anula las arremetidas de Italia. Como sucedió en los otros partidos, los futbolistas que ingresaron desde el banco marcaron la diferencia en el juego.
81 minutos: Italia realiza más modificaciones
Marco Romano y Emanuele Sala entraron por Mattia Liberali y Alvin Okoro.
79 minutos: ¡No hay roja!
El árbitro decidió que el pisotón de Javison Idele es suficiente con una tarjeta amarilla.
78 minutos: Argentina pidió la revisión en el VAR
Diego Placente exige tarjeta roja para Javison Idele, quien pisó a Gianluca Prestianni.
73 minutos: ¡GOLAZO DE ARGENTINA!
Dylan Gorosito realizó una enorme jugada individual. Comenzó a gambetear y, con un caño ante uno de los marcadores, rompió todo el bloque defensivo italiano para definir con tranquilidad frente al arquero.
El gol de Dylan Gorosito para el 1-0 de Argentina sobre Italia
70 minutos: más cambios en Argentina
Gianluca Prestianni y Mateo Silvetti entraron en lugar de Santino Andino y Álvaro Montoro.
68 minutos: Italia realiza sus primeras modificaciones
Lorenzo Riccio y Francesco Verde se retiraron del terreno de juego para dejarle su lugar a Jacopo Sardo y Mattia Mannini.
67 minutos: ¡Se lo perdió Carrizo!
Santino Andino llegó hasta la línea de fondo y tiró un centro preciso para la llegada del atacante de Vélez, que no pudo rematar con precisión y la pelota se fue por encima del travesaño.
66 minutos: primer amonestado del partido
Alvin Okoro recibió tarjeta amarilla por darle un manotazo en la cara a Alejo Sarco.
63 minutos: cambios en Argentina
Ian Subiabre y Dylan Gorosito ingresarán en lugar de Santiago Fernández y Alejo Sarco.
60 minutos: avisó Italia
La ofensiva Azurri tejió una buena jugada que terminó con Emanuel Benjamín desviando su remate por el costado del arco.
55 minutos: la fricción, protagonista en la segunda etapa
Ninguna de las dos selecciones logra dominar con claridad y se disputan la posesión de la pelota en la mitad de la cancha. Australia vence 3-0 a Cuba en el otro encuentro del grupo.
50 minutos: ¡No hay penal para Italia!
Después de la revisión, Keylor Herrera decidió que no hubo infracción de Milton Delgado.
49 minutos: Italia pidió la revisión en el VAR por un supuesto penal
El entrenador Carmine Nunziata le dio la tarjeta verde a los árbitros alegando infracción de Milton Delgado sobre Alessandro Berretta.
¡EMPEZÓ EL COMPLEMENTO!
Ninguno de los equipos realizó modificaciones.
Suplentes
Argentina: Álvaro Busso, Alaín Gómez, Dylan Gorosito, Teo Rodríguez Pagano, Juan Villalba, Valentino Acuña, Tomás Pérez, Gialuca Piestranni, Ian Subiabre y Mateo Silvetti.
Italia: Lapo Siviero, Jacopo Fazzini, Cristian Cama, Mattia Mannini, Emanuele Sala, Jacopo Sardo, Mattia Moscono y Marco Romano.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Argentina e Italia no se sacan diferencias después de los primeros 45 minutos. Tras un comienzo en el que el equipo europeo impuso las condiciones y generó trabajo para el arquero Santino Barbi, el combinado sudamericano dominó las acciones con el correr de las jugadas.
La Selección tuvo varias llegadas de peligro sobre el arco de la Azurra, donde se destacan dos disparos que impactaron el travesaño: uno producto de un remate de Julio Soler y el otro tras un centro de Tobías Ramírez que se desvió en Christian Corradi. Cerca del cierre, el árbitro Keylor Herrera anuló un gol de Italia por una falta en el desarrollo de la jugada.
En el otro partido del grupo D, Australia se impone 2-0 frente a Cuba.
44 minutos: Italia aprieta antes del final de la primera etapa
La Azurra intenta presionar de manera intensa a una Argentina que se muestra dubitativa después del gol anulado.
39 minutos: ¡Anulado el gol de Italia!
Luego de que el árbitro, Keylor Herrera, revisara la jugada en el VAR, dictaminó que Francesco Verde cargó sobre la espalda de Julio Soler y cobró infracción a favor de Argentina. El encuentro sigue 0-0.
El gol anulado a Italia frente a la Argentina en el Mundial Sub 20
37 minutos: ¡Gol de Italia!
Tras un centro desde el costado derecho de Francesco Verde, quien le ganó la posición a Julio Soler, Lorenzo Riccio quedó solo en el área y marcó el 1-0.
30 minutos: Argentina controla el partido
Después de que Italia impusiera condiciones en los primeros compases, el combinado sudamericano domina las acciones y el duelo se desarrolla como quiere el equipo de Placente. En el otro partido del grupo, Australia le gana 1-0 a Cuba.
25 minutos: ¡Nuevo travesaño de Argentina!
Tras un fuerte centro desde la derecha de Tobías Ramírez, el marcador central de Italia Christian Corradi desvió el balón con la cabeza y este impactó en el palo.
20 minutos: ¡Travesaño de Argentina!
Luego de una buena jugada asociativa, Julio Soler recibió en el costado izquierdo del área y sacó un potente remate que se estrelló contra el poste.
El remate de Julio Soler que pegó en el travesaño
18 minutos: Argentina emparejó el trámite
El combinado de Diego Placente logra pelearle la tenencia de la pelota al elenco europeo y no hay un claro dominador del juego. La fricción comienza a predominar en la mitad de la cancha.
10 minutos: Italia impone condiciones en los primeros minutos
La Azurra logra manejar el desarrollo del juego dominando la pelota y pisando el área argentina en reiteradas oportunidades.
5 minutos: primer aviso de Italia
En una buena jugada asociativa por la banda derecha, Mattia Liberali recibió dentro del área y sacó un potente remate que el arquero Santino Barbi logró rechazar.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Argentina e Italia se miden por la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20. Keylor Herrera (Costa Rica) es el árbitro principal.
¡Los futbolistas ya están en el terreno de juego y en segundos chocarán Argentina e Italia!
Los jugadores de Argentina terminaron el calentamiento y en minutos iniciará el partido contra Italia