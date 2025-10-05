La selección argentina le ganó 1-0 a Italia y cerró la fase de grupos del Mundial Sub 20 con puntaje perfecto

Los dirigidos por Diego Placente se impusieron en los tres partidos y deberán aguardar al cierre de la primera fase para conocer a su rival en los octavos de final: jugarán contra uno de los mejores terceros. Dylan Gorosito marcó el tanto frente a la Azzurra

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Argentina se impuso 1-0 sobre Italia en el último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20. La Selección ganó los tres encuentros de la primera fase y espera por la confirmación de su rival en los octavos de final: se enfrentará a uno de los mejores terceros. El tanto de Dylan Gorosito le permitió mantener el pase perfecto en la cita mundialista que se juega en Chile.

La selección albiceleste tuvo varias llegadas de peligro sobre el arco de la Azzurra en el primer tiempo, donde se destacan dos disparos que impactaron el travesaño: uno producto de un remate de Julio Soler y el otro tras un centro de Tobías Ramírez que se desvió en Christian Corradi. Antes del final de los primeros 45 minutos, el árbitro Keylor Herrera anuló un gol del cuadro europeo por una falta en el desarrollo de la jugada.

En un segundo tiempo que transcurría con un desarrollo notablemente parejo, Argentina abrió el marcador gracias a una enorme jugada individual de Dylan Gorosito. El lateral que juega en Boca Juniors gambeteó a toda la defensa italiana y definió con calidad cuando quedó frente al arquero para poner el 1-0.

Con este resultado, Argentina finalizó en la cima del grupo D con puntaje ideal. De esta manera, deberá esperar que finalice toda la fase de grupos para conocer a su rival, ya que se medirá contra uno de los mejores terceros. Por su parte, Italia terminó en el segundo puesto y se enfrentará a los Estados Unidos, que terminó en la cima de la zona E.