Con una actuación colosal de Messi, Inter Miami venció 4-1 al New England Revolution por la MLS

La Pulga brindó tres asistencias para la goleada concretada con dobletes de Tadeo Allende y Jordi Alba

Lionel Messi volvió a brillar en la goleada 4-1 del Inter Miami ante New England Revolution en el antepenúltimo encuentro de la Temporada Regular de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El mejor jugador del mundo aportó tres asistencias para encaminar la victoria en el Chase Stadium, que deja a su equipo en el tercer lugar de la Conferencia Este con 59 puntos (ya no puede alcanzar al líder Philadelphia con 66), sumado a que el emblema llega afilado para los amistosos de la selección argentina en fecha FIFA.

La primera etapa comenzó favorable a la visita porque un centro pasado de Carles Gil sobre el segundo palo terminó en un cabezazo de Brendon Bye rechazado por el travesaño. Este aviso despertó a las Garzas, que tuvieron tres ocasiones entre los 13′ y los 15′ y una de ellas terminó en un gol anulado a Rodrigo De Paul.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

La mejoría del local inició de la mano de Messi con un remate a las manos del arquero Matt Turner y siguió con una asistencia del 10 para el posterior remate de Allende despejado por Turner al córner. De esa pelota parada llegó la invalidez del tanto de De Paul por un evidente fuera de juego.

El equipo de Javier Mascherano profundizó su dominio en Fort Lauderdale con el paso del cronómetro. Bajo una intensa lluvia de verano, el local volvió a avisar con un disparo de Leo que no tuvo éxito y, a los 31 minutos, llegó el 1-0. El campeón del mundo dejó mano a mano a Allende, quien resolvió a la red ante la salida desesperada del guardameta.

Inter Miami ya está clasificado a los playoff de la MLS Inter Miami ya está clasificado a los playoff de la MLS

Más adelante, Lionel Messi reapareció por duplicado en un cierre que culminó con el 2-0. En primera instancia, protagonizó una acción que terminó en su gol, pero se lo anularon por offside previo de Jordi Alba. Ya en tiempo adicionado, una mala salida defensiva terminó en una recuperación del argentino, que desbordó a Tanner Beason y lanzó un pase atrás a la llegada del propio Alba para ampliar diferencias en la última jugada de la etapa inicial.

El comienzo del complemento trajo consigo un baldazo de agua fría en Florida por el descuento de Dor David Turgeman en una acción aislada a los 58 minutos, pero la alegría le duró un suspiro a la visita. Tras el saque del medio de Luis Suárez, Sergio Busquets le entregó la pelota a Messi, quien elevó un pase largo para volver a asistir a Tadeo Allende (3-1). A los 62′, Jordi Alba fue el encargado de convertir el 4-1.

En esta sintonía, los aportes de la Pulga lo dejaron con 17 asistencias en el torneo doméstico, según consta en los registros oficiales de la MLS, colocándose en el segundo lugar de la tabla liderada por Anders Dreyer (18), del San Diego FC. Además, es el máximo goleador del elenco rosa y del certamen con 24 goles en la temporada.

Lionel Messi dio tres asistencias en la victoria del Inter Miami (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images) Lionel Messi dio tres asistencias en la victoria del Inter Miami (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

El poderío rival fue demasiado para un New England Revolution que ya no tiene chances de clasificar a la postemporada. Suma 35 unidades en la tabla de la MLS y venía de una victoria 2-1 ante Atlanta United que había cortado una racha negativa de cuatro encuentros sin triunfos (3 caídas y un empate). El equipo del noreste de Estados Unidos cuenta con tres futbolistas argentinos en su plantel: Luca Langoni y Tomás Chancalay entraron en el complemento, mientras que Maximiliano Urruti no fue considerado para este duelo.

Por otro lado, Inter Miami dejó atrás dos partidos sin victorias, tras un empate 1-1 ante Toronto FC como visitante y una caída 5-3 ante Chicago Fire en condición de local el pasado 30 de septiembre. Además, cabe destacar que el elenco rosado aún tiene un partido pendiente (11/10) ante Atlanta United, que podría mejorar su posición de cara a los cruces eliminatorios. Lo afrontará sin Lionel Messi por haber sido convocado a la Selección para los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.

Las Garzas finalizarán la Temporada Regular contra Nashville SC (18/10) como visitante. Por su parte, al Revolution le queda recibir ese mismo día en su estadio al Chicago Fire.

Formaciones:

Estadio: Chase Center

Árbitro: Ismail Elfath