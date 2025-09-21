Boca va por un triunfo ante Central Córdoba para sostenerse entre los líderes: hora, formación y TV

Después de igualar 1-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Boca jugará este domingo a las 21:15 en La Bombonera ante Central Córdoba, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. Para este partido, Miguel Ángel Russo analiza introducir variantes en el once inicial.

Agustín Marchesín volverá a ocupar el arco tras superar un desgarro en el gemelo justo al cumplirse tres semanas de su lesión y reemplazará a Leandro Brey, quien fue titular frente a Rosario Central.

En la defensa, Juan Barinaga oficiará como lateral derecho y Lautaro Blanco hará lo propio en la banda izquierda, mientras que la zaga central seguirá conformada por Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, dupla respaldada por el cuerpo técnico.

En el mediocampo se mantendrá la estructura: Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes en el eje, con Brian Aguirre por la derecha y Carlos Palacios por la izquierda.

Ambos no fueron convocados por lesión (Fotos: izq IG @bocajrs y der: IG @exezeballos)

Boca pierde a Cavani por lesión y Russo apuesta por Milton Giménez en la delantera

La novedad pasa por la delantera, donde Russo deberá cubrir la baja de Edinson Cavani, que sufrió una distensión en el psoas derecho.

El uruguayo quedó al margen del choque con Central Córdoba, y en su lugar ingresará Milton Giménez para acompañar a Miguel Merentiel en el ataque.

Así llega Central Córdoba para enfrentar a Boca en La Bombonera

Central Córdoba, bajo la conducción de Omar De Felippe, llega al cruce con Boca con un rendimiento similar al del conjunto xeneize en el Clausura: tres triunfos, cuatro empates y una derrota.

La diferencia de gol, sin embargo, lo mantiene un escalón por debajo en la tabla de posiciones.

El Ferroviario cortó su buena racha con las caídas ante Riestra en el campeonato y contra Vélez en la Supercopa Argentina, aunque dejó en claro que sabe hacerse fuerte fuera de casa: sumó seis de los quince puntos que disputó como visitante.

Ahora, el equipo santiagueño apunta a recuperarse y sostenerse en la pelea por los puestos de arriba.

La formación de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Milton Giménez, Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

La formación de Central Córdoba vs. Boca, por el Torneo Clausura

Alan Aguerre; Iván Pillud, Juan Pablo Pignani, Jonathan Galván, Facundo Mansilla, Braian Cufré; Leonardo Heredia, Matías Vera, José Florentín, Lucas Besozzi, Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Los datos de Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Clausura: hora, TV y árbitro