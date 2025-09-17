Connect with us

Regional y Estudiantes tienen licencia para jugar

Se suman a Fontana y Defensores de Vilelas que fueron los campeones de la temporada pasada. Las dos plazas las consiguió la Liga Chaqueña por conmemorar el centenario de la entidad en diciembre.

La Liga Chaqueña de Fútbol solicitó al Consejo Federal de AFA, dos plazas más para disputar el Torneo Regional Amateur, que aún no tiene fecha oficial confirmada de comienzo (sería el 19 de octubre, o en el primer fin de semana de noviembre). Las mismas fueron concedidas en el marco del centenario de la institución, que se cumplirá el próximo 5 de diciembre.

Ya Defensores de Vilelas (campeón del torneo Apertura y oficial) y Fontana (campeón del torneo Clausura), tenían el derecho a participar. A ellos se sumarán Estudiantes y Regional, que son los equipos que más puntos acumularon en la tabla anual de méritos.

Igualmente, tanto Estudiantes, Regional, los propios Fontana y Defensores de Vilelas, deberán confirmar a la brevedad su participación en dicho torneo.

Aún está latente la posibilidad de que más equipos de la Liga Chaqueña pidan las estas licencias. Un caso es el de Resistencia Central que ya se encuentra tramitando la suya. Además, una licencia más fue para la Liga del Norte y será ocupada por Deportivo Municipal de General Roca.

