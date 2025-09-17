Primera “B” Este jueves se define el ascenso liguista

Parque llega a la última fecha con un punto de ventaja sobre Centro de Empleados de Comercio y Los Líricos. El campeón asciende, el segundo espera una de las promo, y el tercero va al Reducido.

Será un jueves especial de fútbol de ascenso, porque es muy probable que en esta última jornada de la Primera “B” liguista, se resuelva quién será el campeón que jugará el año próximo en la máxima categoría del fútbol vernáculo.

Parque Patricios llega con una pequeña diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores, Los Líricos y Centro de Empleados de Comercio, de tan solo un punto. Parque visitará a Unión del Sur, en cancha de Regional. Por su parte Centro de Empleados de Comercio lo hará ante Canallas del Sur; y Los Líricos serán locales frente a Los Dogos, en Independiente Tirol.

El campeón asciende directamente, el segundo espera una de las promociones, y el tercero va al Reducido (del 3º al 18º) para conseguir los pasajes de dos promos más ante equipos de la Primera “A”.

TODA LA 23ª FECHA (última)

Miércoles 17-09

A las 15:30, UPCP – FC Barberán, en Regional

Jueves 18-09

A las 15:30, Unión del Sur – Parque Patricios, en Regional

A las 15:30, Canallas del Sur – C. E. de Comercio

A las 15:30, Los Líricos – Dogos, en Indep. Tirol

Domingo 21-09

A las 15:30, Chaco Hebrón – DEF

A las 15:30, Camioneros – Dep. Sameep

A las 15:30, Dep. Esperanza – Vélez, en Bancarios

A las 15:30, Dep. Güiraldes – Dep. Zona Sur, en Regional

A las 16, Confraternidad – San Fernando, en Defensores

Bariloche FC – Municipales (suspendido)

*Bariloche FC se dio de baja de la Liga Chaqueña

Dep. Barberán – Centauro FC (suspendido)

*Dep. Barberán lo dieron de baja de la Liga Chaqueña

Libre: Banfield.

POSICIONES

Parque Patricios 50

C. E. de Comercio 49

Los Líricos 49

Dep. Esperanza 43

Dep. Güiraldes 40

UPCP 38

San Fernando 37

Canallas del Sur 34

Banfield 33

FC Barberán 32

Dep. Sameep 29

Dep. Zona Sur 28

Dogos 27

Municipales 26

Vélez 26

Camioneros 24

Unión del Sur 23

DEF 20

Confraternidad 19

Chaco Hebrón 18

Dep. Barberán 14*

Centauro FC 10

Bariloche FC 6*

*Se dieron de baja del torneo.

*Todos los equipos que enfrenten a Dep. Barberán y Bariloche FC se adjudicarán los tres puntos.

SE COMPLETÓ LA PENÚLTIMA

Sábado 13-09

FC Barberán 2 – Canallas del Sur 1, en Estudiantes

C. E. de Comercio 1 – Chaco Hebrón 0

San Fernando 1 – UPCP 4

Dep. Sameep 5 – Confraternidad 2, en Regional

Vélez 0 – Los Líricos 4

Centauro FC 0 – Dep. Esperanza 2, en Central Norte

Domingo 14-09

Parque Patricios 2 – Dep. Güiraldes 2, en Villa Alvear

Martes 16-09

Dep. Zona Sur 5 – Banfield 1, en Regional

Dogos 2 – Unión del Sur 1, en Chaco Hebrón

DEF – Bariloche FC – (suspendido)

*Bariloche FC se dio de baja de la Liga Chaqueña

Municipales – Dep. Barberán (suspendido)

*Dep. Barberán lo dieron de baja de la Liga Chaqueña

Libre: Camioneros.