Primera “B” Este jueves se define el ascenso liguista

Parque llega a la última fecha con un punto de ventaja sobre Centro de Empleados de Comercio y Los Líricos. El campeón asciende, el segundo espera una de las promo, y el tercero va al Reducido.
Será un jueves especial de fútbol de ascenso, porque es muy probable que en esta última jornada de la Primera “B” liguista, se resuelva quién será el campeón que jugará el año próximo en la máxima categoría del fútbol vernáculo.
Parque Patricios llega con una pequeña diferencia sobre sus más inmediatos perseguidores, Los Líricos y Centro de Empleados de Comercio, de tan solo un punto. Parque visitará a Unión del Sur, en cancha de Regional. Por su parte Centro de Empleados de Comercio lo hará ante Canallas del Sur; y Los Líricos serán locales frente a Los Dogos, en Independiente Tirol.
El campeón asciende directamente, el segundo espera una de las promociones, y el tercero va al Reducido (del 3º al 18º) para conseguir los pasajes de dos promos más ante equipos de la Primera “A”.
TODA LA 23ª FECHA (última)
Miércoles 17-09
A las 15:30, UPCP – FC Barberán, en Regional
Jueves 18-09
A las 15:30, Unión del Sur – Parque Patricios, en Regional
A las 15:30, Canallas del Sur – C. E. de Comercio
A las 15:30, Los Líricos – Dogos, en Indep. Tirol
Domingo 21-09
A las 15:30, Chaco Hebrón – DEF
A las 15:30, Camioneros – Dep. Sameep
A las 15:30, Dep. Esperanza – Vélez, en Bancarios
A las 15:30, Dep. Güiraldes – Dep. Zona Sur, en Regional
A las 16, Confraternidad – San Fernando, en Defensores
Bariloche FC – Municipales (suspendido)
*Bariloche FC se dio de baja de la Liga Chaqueña
Dep. Barberán – Centauro FC (suspendido)
*Dep. Barberán lo dieron de baja de la Liga Chaqueña
Libre: Banfield.
POSICIONES
Parque Patricios 50
C. E. de Comercio 49
Los Líricos 49
Dep. Esperanza 43
Dep. Güiraldes 40
UPCP 38
San Fernando 37
Canallas del Sur 34
Banfield 33
FC Barberán 32
Dep. Sameep 29
Dep. Zona Sur 28
Dogos 27
Municipales 26
Vélez 26
Camioneros 24
Unión del Sur 23
DEF 20
Confraternidad 19
Chaco Hebrón 18
Dep. Barberán 14*
Centauro FC 10
Bariloche FC 6*
*Se dieron de baja del torneo.
*Todos los equipos que enfrenten a Dep. Barberán y Bariloche FC se adjudicarán los tres puntos.
SE COMPLETÓ LA PENÚLTIMA
Sábado 13-09
FC Barberán 2 – Canallas del Sur 1, en Estudiantes
C. E. de Comercio 1 – Chaco Hebrón 0
San Fernando 1 – UPCP 4
Dep. Sameep 5 – Confraternidad 2, en Regional
Vélez 0 – Los Líricos 4
Centauro FC 0 – Dep. Esperanza 2, en Central Norte
Domingo 14-09
Parque Patricios 2 – Dep. Güiraldes 2, en Villa Alvear
Martes 16-09
Dep. Zona Sur 5 – Banfield 1, en Regional
Dogos 2 – Unión del Sur 1, en Chaco Hebrón
DEF – Bariloche FC – (suspendido)
*Bariloche FC se dio de baja de la Liga Chaqueña
Municipales – Dep. Barberán (suspendido)
*Dep. Barberán lo dieron de baja de la Liga Chaqueña
Libre: Camioneros.