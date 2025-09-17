Es una de las mejores tenistas del mundo, rompió en llanto en pleno partido y explicó las razones tras ganar

Emma Raducanu terminó consiguiendo una victoria en la primera ronda del Korea Open. Las imágenes

El regreso de Emma Raducanu al circuito de la WTA estuvo marcado por un episodio inesperado durante su debut en el Korea Open. La británica, reconocida por su consagración en el US Open 2021, reapareció en la competencia tras haberse retirado a último momento de la Billie Jean King Cup y trasladarse a Corea del Sur para iniciar la gira asiática. En su primer partido, superó a Jaqueline Cristian con parciales de 6-3 y 6-4, pero el desarrollo del encuentro incluyó un momento que acaparó la atención del planeta.

Apenas se habían disputado seis games del primer set, con el marcador igualado en 3, cuando la cámara captó a Raducanu visiblemente afectada. En ese instante, la británica enfrentaba un doble break point en contra y, al prepararse para sacar, sus ojos se llenaron de lágrimas. A pesar de la presión y la atención que generó la escena entre los espectadores, la jugadora logró revertir la situación al ganar los tres puntos siguientes, asegurando ese juego clave.

Tras la victoria, explicó las razones detrás de su inesperada reacción. “No ha sido fácil. Me siento como si hubiera jugado este partido los últimos tres días. Después de esperar tanto, estoy muy satisfecha con mi resultado”, declaró en conferencia de prensa.

En esta edición del certamen coreano, Raducanu partió como la octava cabeza de serie y avanzó a la segunda ronda, en la que se medirá con la checa Barbora Krejcikova. De imponerse en ese duelo, la británica podría enfrentarse en cuartos de final a la número dos del mundo, Iga Swiatek.

Cabe recordar que en las últimas semanas la joven singlista acaparó la atención mediática, a causa de su vida personal. Apenas unos días después de su eliminación en la tercera ronda del US Open, la deportista de 22 años desató una ola de rumores de romance al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos junto a Benjamin Heynold, también vinculado al mundo del tenis. Según reportó Daily Mail, la publicación, acompañada del mensaje “Un verano productivo. Progreso sobre perfección”, generó miles de reacciones y especulaciones entre sus seguidores.

Las imágenes, que superaron los 150.000 “me gusta” en pocas horas, mostraban a Raducanu en actitud cercana con Heynold, lo que llevó a muchos usuarios a preguntarse si entre ambos existe algo más que una amistad. En las instantáneas, ambos aparecen compartiendo una cena y posando juntos, lo que avivó los comentarios sobre una posible relación sentimental. Daily Mail subrayó que la reacción de los fanáticos no se hizo esperar, con numerosos mensajes en los que se sugería que la tenista podría haber encontrado un nuevo interés amoroso tras su reciente paso por Flushing Meadows.

Las conjeturas sobre la vida personal de Raducanu no se limitan a su compatriota. En las últimas semanas, también ha sido vinculada con el español Carlos Alcaraz. Las versiones se intensificaron después de que ambos coincidieran en dobles mixtos en el Abierto de Estados Unidos.

A pesar de los rumores, Raducanu ha insistido en que su relación con Alcaraz es únicamente de amistad. En la previa de Wimbledon, la tenista se tomó con humor las sugerencias sobre un posible romance y reiteró que ambos son solo buenos amigos. “Me alegra verlo divertirse con lo que sea”, comentó, restando importancia a las especulaciones que circulan en redes sociales y medios.

El interés mediático en torno a la británica y sus supuestas relaciones ha sido objeto de bromas incluso entre otros tenistas. El australiano Nick Kyrgios, conocido por su estilo provocador, sugirió en tono jocoso que podría existir un “triángulo amoroso” entre Raducanu, Alcaraz y Jack Draper. “No sé, creo que es un triángulo amoroso. Draper, Alcaraz, Raducanu. Creo que están peleando por Raducanu”, declaró. El oceánico agregó que el mundo del tenis disfruta de las historias de amor y que siempre busca emparejar a sus figuras más destacadas.