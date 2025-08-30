Siete victorias y un empate marcaron el inicio de la última fecha del Apertura liguista

Defensores, Resistencia Central, Fontana, San Martín, Juventud, El Nacional y Municipal se impusieron; Policiales y Regional empataron 1-1. Si el tiempo lo permite, este domingo habrá campeón.
TORNEO APERTURA «AMÉRICO MAZZAFERRO»
TODA LA 21ª FECHA
Sábado 30-08
Policiales 1 – Regional 1, en Vélez
Fontana 1 – Don Orione 0
Indep. Tirol 4 – San Martín (MB) 5
Sarmiento 2 – Juventud 3
For Ever 0 – Defensores 4, en Estudiantes
Rcia. Central 2 – Bancarios 1
Municipal (MB) 1 – Villa Alvear 0
El Nacional 1 – Central Benítez 0, en Bancarios
Domingo 31-08
A las 15:30, Dep. Itatí – Deportivo Luján, en Bancarios
A las 15:30, Tiro FC – Central Norte, en Rcia. Central
A las 15:30, Estudiantes – CUNE
POSICIONES
Dep. Luján 43
Central Norte 42
Defensores 41
Estudiantes 41
Rcia. Central 38
Fontana 37
San Martín (MB) 36
Don Orione 32
Policiales 32
Regional 32
Juventud 28
For Ever 26
Central Benítez 25
Dep. Itatí 24
Bancarios 22
El Nacional 22
Sarmiento 22
Tiro FC 20
Indep. Tirol 19
CUNE 17
Municipal (MB) 14
Villa Alvear 14