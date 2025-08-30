For Ever volvió al triunfo en La Isla Maciel y se arrimó a los play off

Fue 2-0 ante San Telmo por goles de “Mono” Romero y “Maxi” Romero. Gran labor de Caprio en el arco: tapó un penal y fue clave para mantener el cero. El “Negro” quedó sexto y sigue en zona de Reducido. La próxima semana: de local ante Chacarita.

For Ever retornó a la victoria después de tres partidos y sumó tres puntos clave en su lucha por clasificar al Reducido al vencer este sábado por 2 a 0 a San Telmo en La Isla Maciel de Buenos Aires, en juego de la 29ª fecha de la zona B de la Primera Nacional de fútbol.

El “negro” quedó parcialmente en el sexto lugar (clasifican los ochos primeros) a falta de cinco jornadas para el final de la fase regular. Le lleva ocho puntos al noveno, Agropecuario, que recién jugará el lunes (recibirá a Almirante Brown).

EL PARTIDO

San Telmo intentó ser protagonista desde el inicio y tuvo una chance clara con Porto Lapegüe por izquierda que tapó bien Caprio. Y For Ever en la primera que llegó la metió. Fue a los 7’ cuando combinaron bien Marinucci, “Maxi” Romero (salió bien del área para revotarla) y “Santi” Valenzuela metió un centro precioso para que el “Mono” Romero la meta de cabeza.

El 1-0 afianzó la idea de For Ever. Pancaldo sostuvo el 3-1-4-2, con Úbeda de tapón, Valenzuela y Luque a las bandas y “Maxi” Romero y Guerra de internos. Y en la segunda ocasión el “negro” se puso 2-0 con un tiro libre desde 25 metros de Maximiliano Romero que intentó cabecear Barbieri pero no llegó a desviarla, esto sorprendió al arquero Rufinetti, porque la pelota le llegó de golpe y se le metió contra su palo. 2-0.

A los 22’ San Telmo tuvo una gran chance con un empujón de Barbieri a Cocimano en el área. Penal que el propio Sebastián Cocimano ejecutó y Nicolás Caprio, arrojándose levemente contra su palo izquierdo, contuvo. El local siguió apurando y ganando varias veces de arriba en las pelotas paradas, pero For Ever resistió y cuando pudo trató de controlar la pelota con sus volantes.

En el segundo tiempo, Bianco mandó a la cancha a “Lolo” Miranda, pero San Telmo nunca pudo llevárselo por delante a For Ever. El “negro” tapó bien las bandas. Tuvo un par de chances el local de arriba (la más clara un cabezazo de Cocimano que picó y se fue por arriba del travesaño), pero le costó tener volumen de juego, porque For Ever estuvo bien parado e incluso tuvo un par de ocasiones de Guerra.

Caprio volvió a lucirse ante Cocimano en el tramo final y los cambios de For Ever dieron el oxígeno que el equipo necesitaba.

Buen triunfo de For Ever, que fue efectivo en la primera parte y luego supo manejar los tiempos del partido.

Síntesis

SAN TELMO (0): Agustín Rufinetti; Santiago Formichelli, Nicolás Morro y Rodrigo Sosa; Gonzalo Dell Aquila, Renzo Uriburu, Ian Pardo, Marcos Astina e Iñaki Larthirigoyen; Jerónimo Porto Lapegüe y Sebastián Cocimano. DT: José M. Bianco.

FOR EVER (2): Nicolás Caprio; Mathias Silvera, David Valdez y Gino Barbieri; Santiago Úbeda; Santiago Valenzuela, Maximiliano Romero, Brian Guerra y Alan Luque; Leonardo Marinucci y Matías Romero. DT: Ricardo Pancaldo.

Goles: 7PT Matías Romero (FE); 15ST Maximiliano Romero (FE).

Incidencia: 22PT N. Caprio (FE) le contuvo un penal a S. Cocimano (ST).

Cambios: en San Telmo, inicio ST Leonel Miranda por I. Pardo; 15ST Juan C. Zurbiriggen por I. Larthirigoyen; 262T Matías Salerno por J. Porto; 35ST Agustín Ojeda por R. Sosa y Nahuel Curcio por M. Astina. En For Ever, 21ST Robertino Seratto por L. Marinucci; Mateo Díaz Chaves por S. Valenzuela; 322T Joaquín Mateo por B. Guerra; 38ST: Jesús Amarilla por Matías Romero y Brandon Obregón por A. Luque.

Árbitro: Pablo Giménez. Asistentes: Ernesto Callegari y Martín Saccone. Cuarto árbitro: Jorge Broggi. Estadio: Dr. Osvaldo Baletto, de San Telmo.