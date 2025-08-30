Connect with us

Con un buen partido de Mastantuono, Real Madrid venció 2-1 al Mallorca en el Bernabéu y es puntero de La Liga

El conjunto Merengue se hizo fuerte de local y se mantiene con puntaje ideal luego de tres fechas. El joven futbolista argentino fue titular y salió reemplazado en el minuto 66

18:30 hsHoy

¡FINAL DEL PARTIDO!

Real Madrid se hizo fuerte en el Santiago Bernabéu y mantiene el puntaje ideal en La Liga de España luego de imponerse por 2-1 sobre el Mallorca. El equipo de Xabi Alonso dominó las acciones y se quedó con la victoria gracias a los goles de Arda Güler y Vinícius JúniorFranco Mastantuono volvió a ser titular en el Merengue.

Más allá de que los Bermellones se pusieron en ventaja con la conversión de Vedat Muriqi, el Madrid dio vuelta el resultado con dos tantos en un minuto: cabezazo de Güler y enorme jugada individual de Vinícius. La peculiaridad del duelo pasó por los tres goles que le anularon al elenco local: dos a Kylian Mbappé por fuera de juego y uno al turco por una mano previa.

Franco Mastantuono se mostró muy activo en el circuito ofensivo del Merengue, con constantes participaciones en el tercio final del campo de juego. Formó parte de la jugada que derivó en el primer tanto y en uno de los anulados. En su tercer encuentro oficial con la camiseta blanca, se retiró a los 66 minutos de juego.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene con puntaje ideal en las primeras tres jornadas de La Liga de España, mientras que Mallorca solamente suma un punto. Luego del parate por la fecha FIFA, el Merengue chocará contra la Real Sociedad en condición de visitante.

18:23 hsHoy

89 minutos: Real Madrid se defiende con el control del balón

Los dirigidos por Xabi Alonso mantienen la posesión de la pelota de forma prolongada para imposibilitar las represalias del Mallorca. Éder Militão fue amonestado en el local.

Después de los dos golesDespués de los dos goles anulados, Mbappé buscar marcar su gol (REUTERS/Isabel Infantes)
18:16 hsHoy

82 minutos: Real Madrid no lo liquida y Mallorca sigue expectante

El Merengue no puede ampliar la ventaja y los Bermellones buscan el empate en los últimos minutos del duelo.

18:12 hsHoy

75 minutos: cambios en la visita y pausa de hidratación

Johan Mojica y Antonio Sánchez ingresaron por Toni Lato y Mateu Morey.

18:05 hsHoy

70 minutos: triple variante en el Real Madrid

Dani Carvajal, Rodrygo y Dani Ceballos reemplazaron a Arda Güler, Vinícius Júnior y Trent Alexander-Arnold.

Xabi Alonso realizó tres modificacionesXabi Alonso realizó tres modificaciones en una misma ventana de cambios (REUTERS/Isabel Infantes)
18:02 hsHoy

67 minutos: primer amonestado en el encuentro

Dean Huijsen vio la tarjeta amarilla por una clara falta en la mitad de la cancha.

18:00 hsHoy

66 minutos: se retiró Franco Mastantuono

Brahim Díaz ingresó en lugar del volante argentino.

Mastantuono disputó su segundo encuentroMastantuono disputó su segundo encuentro como titular en el Real Madrid y ya suma tres actuaciones oficiales (AP Photo/Manu Fernandez)
17:59 hsHoy

65 minutos: ¡Aprieta Mallorca!

Álvaro Carreras sacó una pelota en la línea después de un tiro de Samú Costa.

17:57 hsHoy

63 minutos: primer cambio en el partido

Jagoba Arrasate mueve el banco del Mallorca: Samú Costa entró en lugar de Pablo Torre.

17:55 hsHoy

60 minutos: ¡Se salvó el Madrid!

Sergi Darder realizó una enorme jugada individual y el Mallorca se perdió del empate luego de que Trent Alexander-Arnold tape un remate en el área chica.

17:54 hsHoy

58 minutos: ¡Anulado el gol!

Después de una larga revisión en el VAR, José María Sánchez invalidó el tanto por una mano de Arda Güler.

El tercer gol anulado al Real Madrid frente a Mallorca

17:49 hsHoy

54 minutos: ¡GOL DEL REAL MADRID!

Después de una enorme jugada de Mastantuono, en la que gambeteó dentro del área y sacó un firme remate, Arda Güler cazó el rebote y convirtió el 3-1. ¿El festejo? El argentino le cebó un mate al turco.

17:48 hsHoy

53 minutos: Real Madrid domina las acciones

El desarrollo del juego es similar al de la primera etapa: el elenco de Xabi Alonso capitaliza el control de la pelota y Mallorca intenta golpear de forma directa, aunque logra tejer asociaciones en la mitad de la cancha.

17:42 hsHoy

47 minutos: Mastantuono volvió a rematar de media distancia

Tras una buena asociación con Kylian Mbappé, el ex River Plate sacó un potente disparo desde la frontal del área que se fue por encima del travesaño.

17:38 hsHoy

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ninguno de los dos equipos realizó modificaciones.

17:30 hsHoy

Suplentes

Real Madrid: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Dani Carvajal, David Alaba, Rodrygo, Gonzalo García, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Fran García, Brahim Díaz, Antonio Rüdiger y Thiago Pitarch.

Mallorca: Lucas Bergström, Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Abdón Prats, Takuma Asano, Samu Costa, Dani Rodríguez, Javier Llabrés, Johan Mojica, David López, Jan Virgili y Marc Domenech.

Las variantes que tienen enLas variantes que tienen en el banco Xabi Alonso y Jagoba Arrasate (REUTERS/Isabel Infantes)
17:22 hsHoy

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Real Madrid dominó gran parte de los primeros 45 minutos en el Santiago Bernabéu. El elenco de Xabi Alonso monopolizó la posesión de la pelota y acorraló al Mallorca contra su propio arco. Tal era la superioridad, que el VAR anuló un gol de Kylian Mbappé a los cinco minutos de juego por un fuera de juego milimétrico.

Sin embargo, los Bermellones se pusieron en ventaja con un gol tras un tiro de esquina de Vedat Muriqi a los 18. Después de varios minutos en los que se jugó como quiso la visita y el Merengue no podía impacientar al arquero rival, remontó el duelo en una ráfaga letal.

En poco más de 60 segundos, Arda Güler igualó el duelo en un tiro de esquina y Vinícius Júnior logró la ventaja tras una buena jugada individual. Sobre el cierre, le volvieron a anular un tanto a Mbappé.

Franco Mastantuono se mostró muy activo en el circuito ofensivo del Madrid, con constantes participaciones en el tercio final del campo de juego. Probó de media distancia, pero no tuvo precisión.

Real Madrid remontó el dueloReal Madrid remontó el duelo con una ráfaga letal (REUTERS/Isabel Infantes)
17:18 hsHoy

45 minutos: ¡Le anularon otro gol a Mbappé!

Kiki volvió a convertir después de quedar mano a mano con el arquero, pero el árbitro cobró fuera de juego.

17:15 hsHoy

42 minutos: ¡Lo tuvo Mbappé!

Mallorca sintió el golpe y el Real Madrid encuentra espacios en el bloque bajo de la visita. El delantero francés se perdió el tercero tras rematar desde el borde del área chica.

17:10 hsHoy

38 minutos: ¡GOL DEL REAL MADRID!

Ráfaga letal del elenco local y remontó el resultado en un minuto: Vinícius realizó una notable jugada individual y convirtió con un remate cruzado.

Vinícius le dio la ventaja al Madrid contra el Mallorca

17:09 hsHoy

37 minutos: ¡GOL DEL REAL MADRID!

Tras un tiro de esquina jugado en corto entre Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras lanzó un centro que Dean Huijsen se la bajó a Arda Güler para que empuje el balón a la red.

El empate del Real Madrid frente al Mallorca

17:04 hsHoy

31 minutos: nuevo remate de media distancia del Madrid

Ante las complicaciones para romper el cerrojo defensivo de la visita, el Merengue intenta constantemente con disparos desde afuera del área. Tanto Aurélien Tchouaméni como Kylian Mbappé buscaron igualar el duelo con tiros lejanos. Pausa de hidratación en el encuentro.

16:57 hsHoy

25 minutos: intentó Mastantuono

El joven argentino sacó un remate de larga distancia que se marchó por el costado del arco después de un desvío.

16:56 hsHoy

23 minutos: Vinícius probó desde afuera del área

El extremo brasileño remató de media distancia, pero Leo Román atajó fácilmente su disparo. Mallorca sigue plantado en su propia área y golpea con rápidos contraataques.

Vinícius Júnior todavía no pudoVinícius Júnior todavía no pudo desequilibrar el costado derecho de la defensa del Mallorca (REUTERS/Isabel Infantes)
16:50 hsHoy

18 minutos: ¡GOL DEL MALLORCA!

Cuando el Madrid dominaba, la visita golpeó con un tiro de esquina en el que se impuso Vedat Muriqi para abrir el marcador.

El gol de Mallorca para ponerse en ventaja sobre el Real Madrid

16:48 hsHoy

16 minutos: Real Madrid controla el desarrollo del juego

El Merengue mantiene acorralado al Mallorca contra su propio arco, pero no puede penetrar el bloque bajo que planteó el entrenador Jagoba Arrasate.

16:39 hsHoy

7 minutos: ¡ANULADO EL GOL DEL MADRID!

El VAR, con el sistema de fuera de juego semiautomático, anuló el tanto porque Kylian Mbappé estaba off-side.

El gol de Mbappé noEl gol de Mbappé no sumó por un milimétrico fuera de juego (REUTERS/Isabel Infantes)
16:38 hsHoy

6 minutos: ¡GOL DEL REAL MADRID!

Trent Alexander-Arnold lanzó un exquisito pase largo para dejar a Kylian Mbappé mano a mano contra el arquero Leo Román, a quien venció con un potente remate.

El gol anulado al Real Madrid contra Mallorca

16:36 hsHoy

5 minutos: Real Madrid domina en el comienzo

El elenco de Xabi Alonso monopoliza la posesión de la pelota y juega en el campo del Mallorca, que se repliega en busca de atacar de forma directa. Aurélien Tchouaméni fue el autor del primer remate del encuentro, pero su disparo de media distancia se fue por encima del travesaño.

16:31 hsHoy

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Real Madrid y Mallorca chocan en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de La Liga de España. José María Sánchez Martínez es el árbitro principal.

16:25 hsHoy

¡Los jugadores saltaron al campo de juego en el Santiago Bernabéu y en minutos dará inicio el encuentro entre Meregues y Bermellones!

16:18 hsHoy

Los futbolistas terminaron el calentamiento previo y ya se encuentran en los vestuarios para prepararse de cara al duelo en el Santiago Bernabéu.

Leo Román, el arquero titularLeo Román, el arquero titular del Mallorca (REUTERS/Isabel Infantes)
Lucas Bergstrom será el guardametaLucas Bergstrom será el guardameta suplente de la visita (REUTERS/Isabel Infantes)
16:00 hsHoy

Las presencias de Franco Mastantuono con el Real Madrid

  • Real Madrid 1-0 Osasuna – La Liga/Fecha 1: Jugó un total de 22 minutos al ingresar en el segundo tiempo.
  • Real Oviedo 0-3 Real Madrid – La Liga/Fecha 2: Tuvo su primera titularidad y disputó 63 minutos de partido hasta ser reemplazado.
El Real Madrid de FrancoEl Real Madrid de Franco Mastantuono recibe al Mallorca (AP Photo/Miguel Oses)
15:45 hsHoy

Complicado arranque del Atlético Madrid en la temporada 2025/26

El cuadro del Cholo Simeone empató 1-1 contra el Alavés y sigue sin ganar en La Liga de España. Tras caer por 2-1 contra el Espanyol en el debut e igualar 1-1 frente al Elche en condición de local, el conjunto Colchonero volvió a dejar puntos y únicamente suma dos unidades en tres fechas. Giuliano Simeone fue el autor del tanto rojiblanco, mientras que Julián Álvarez fue sustituido en el minuto 88 del partido.

15:28 hsHoy

Mallorca confirmó su formación

Leo Román; Mateu Jaume Morey, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Marash Kumbulla, Toni Lato, Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph y Vedat Muriqi. DT: Jagoba Arrasate.

Suplentes: Lucas Bergström, Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Abdón Prats, Takuma Asano, Samu Costa, Dani Rodríguez, Javier Llabrés, Johan Mojica, David López, Jan Virgili y Marc Domenech.

15:17 hsHoy

¡Franco Mastantuono será titular otra vez en Real Madrid!

Thibaut Courtois; Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Federico Valverde, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Dani Carvajal, David Alaba, Rodrygo, Gonzalo García, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Fran García, Brahim Díaz, Antonio Rüdiger y Thiago Pitarch.

14:00 hsHoy

Tabla de posiciones de La Liga:

13:30 hsHoy

El increíble movimiento de Franco Mastantuono en la práctica del Real Madrid que sorprendió a los fanáticos

El joven surgido de River apeló a un recurso cargado de talento en uno de los entrenamientos del Merengue. Las imágenes

Increíble movimiento de Mastantuono en un entrenamiento del Real Madrid

Franco Mastantuono es uno de los talentos más prometedores de los últimos tiempos. La figura surgida de River Plate que está dando sus primeros pasos en el Real Madrid, volvió a dejar su huella en uno de los entrenamientos de la Casa Blanca, donde estuvo rodeado de estrellas internacionales de la talla de Vinicius Junior, Federico ValverdeArda Güler y Eduardo Camavinga, entre otros.

Leer la nota completa
13:00 hsHoy

“Nadie hace ofertas por Nico Paz”: la extraña explicación del presidente de Como sobre el futbolista argentino

El mediocampista está bien cotizado, pero Real Madrid tiene una ventaja sobre el resto

Nico Paz, uno de losNico Paz, uno de los jugadores más mirados del Calcio en la actualidad (REUTERS/Claudia Greco)

El futuro de Nico Paz ha generado expectativas en el entorno del Como, donde su presidente, Mirwan Suwarso, ha abordado la situación del joven futbolista y la relación con el Real Madrid. En declaraciones al Corriere della Sera, Suwarso aclaró que el club español mantiene el control sobre el 50% de los derechos económicos del jugador, lo que condiciona cualquier posible movimiento en el mercado.

Leer la nota completa
12:30 hsHoy

Los elogios de Xabi Alonso a Mastantuono tras su debut como titular en el Real Madrid: “Nos va a dar mucho”

El DT valoró lo realizado por el juvenil argentino en el triunfo 3-0 ante el Real Oviedo

Xabi Alonso sobre el partido de Mastantuono

Franco Mastantuono tuvo su debut como titular en el Real Madrid, en el triunfo por 3-0 frente al Real Oviedo. El juvenil argentino jugó 62 minutos con una participación activa y se ganó los elogios de su entrenador, Xabi Alonso, en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Leer la nota completa
12:00 hsHoy

¿Cómo llega Mallorca?

La visita, por su parte, tuvo un inicio algo complejo, al caer 3-0 en su debut contra Barcelona y luego igualar 1-1 con Celta de Vigo.

11:30 hsHoy

¿Cómo llega Real Madrid?

El Merengue, tras quedar fuera del Mundial de Clubes a manos del PSG, mostró un andar perfecto en lo que va de La Liga, al superar 1-0 a Osasuna y golear 3-0 al Oviedo.

11:12 hsHoy

Probables formaciones:

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius. DT: Xabi Alonso.

Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Darder, Morlanés; Asano, Pablo Torre y Muriqui. DT: Jagoba Arrasate.

11:05 hsHoy

El Merengue y los Mallorquinistas se verán las caras este sábado 30 de agosto, desde las 16.30, en el estadio Santiago Bernabéu. El árbitro principal será José María Sánchez Martínez, mientras que sus asistentes serán Raúl Cabañero y Juan José López. El encargado del VAR será Pulido Santana y el del AVAR será González Fuertes.

