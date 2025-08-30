Con un buen partido de Mastantuono, Real Madrid venció 2-1 al Mallorca en el Bernabéu y es puntero de La Liga

El conjunto Merengue se hizo fuerte de local y se mantiene con puntaje ideal luego de tres fechas. El joven futbolista argentino fue titular y salió reemplazado en el minuto 66
¡FINAL DEL PARTIDO!
Real Madrid se hizo fuerte en el Santiago Bernabéu y mantiene el puntaje ideal en La Liga de España luego de imponerse por 2-1 sobre el Mallorca. El equipo de Xabi Alonso dominó las acciones y se quedó con la victoria gracias a los goles de Arda Güler y Vinícius Júnior. Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Merengue.
Más allá de que los Bermellones se pusieron en ventaja con la conversión de Vedat Muriqi, el Madrid dio vuelta el resultado con dos tantos en un minuto: cabezazo de Güler y enorme jugada individual de Vinícius. La peculiaridad del duelo pasó por los tres goles que le anularon al elenco local: dos a Kylian Mbappé por fuera de juego y uno al turco por una mano previa.
Franco Mastantuono se mostró muy activo en el circuito ofensivo del Merengue, con constantes participaciones en el tercio final del campo de juego. Formó parte de la jugada que derivó en el primer tanto y en uno de los anulados. En su tercer encuentro oficial con la camiseta blanca, se retiró a los 66 minutos de juego.
Con este resultado, el Real Madrid se mantiene con puntaje ideal en las primeras tres jornadas de La Liga de España, mientras que Mallorca solamente suma un punto. Luego del parate por la fecha FIFA, el Merengue chocará contra la Real Sociedad en condición de visitante.
89 minutos: Real Madrid se defiende con el control del balón
Los dirigidos por Xabi Alonso mantienen la posesión de la pelota de forma prolongada para imposibilitar las represalias del Mallorca. Éder Militão fue amonestado en el local.
82 minutos: Real Madrid no lo liquida y Mallorca sigue expectante
El Merengue no puede ampliar la ventaja y los Bermellones buscan el empate en los últimos minutos del duelo.
75 minutos: cambios en la visita y pausa de hidratación
Johan Mojica y Antonio Sánchez ingresaron por Toni Lato y Mateu Morey.
70 minutos: triple variante en el Real Madrid
Dani Carvajal, Rodrygo y Dani Ceballos reemplazaron a Arda Güler, Vinícius Júnior y Trent Alexander-Arnold.
67 minutos: primer amonestado en el encuentro
Dean Huijsen vio la tarjeta amarilla por una clara falta en la mitad de la cancha.
66 minutos: se retiró Franco Mastantuono
Brahim Díaz ingresó en lugar del volante argentino.
65 minutos: ¡Aprieta Mallorca!
Álvaro Carreras sacó una pelota en la línea después de un tiro de Samú Costa.
63 minutos: primer cambio en el partido
Jagoba Arrasate mueve el banco del Mallorca: Samú Costa entró en lugar de Pablo Torre.
60 minutos: ¡Se salvó el Madrid!
Sergi Darder realizó una enorme jugada individual y el Mallorca se perdió del empate luego de que Trent Alexander-Arnold tape un remate en el área chica.
58 minutos: ¡Anulado el gol!
Después de una larga revisión en el VAR, José María Sánchez invalidó el tanto por una mano de Arda Güler.
El tercer gol anulado al Real Madrid frente a Mallorca
54 minutos: ¡GOL DEL REAL MADRID!
Después de una enorme jugada de Mastantuono, en la que gambeteó dentro del área y sacó un firme remate, Arda Güler cazó el rebote y convirtió el 3-1. ¿El festejo? El argentino le cebó un mate al turco.
53 minutos: Real Madrid domina las acciones
El desarrollo del juego es similar al de la primera etapa: el elenco de Xabi Alonso capitaliza el control de la pelota y Mallorca intenta golpear de forma directa, aunque logra tejer asociaciones en la mitad de la cancha.
47 minutos: Mastantuono volvió a rematar de media distancia
Tras una buena asociación con Kylian Mbappé, el ex River Plate sacó un potente disparo desde la frontal del área que se fue por encima del travesaño.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Ninguno de los dos equipos realizó modificaciones.
Suplentes
Real Madrid: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Dani Carvajal, David Alaba, Rodrygo, Gonzalo García, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Fran García, Brahim Díaz, Antonio Rüdiger y Thiago Pitarch.
Mallorca: Lucas Bergström, Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Abdón Prats, Takuma Asano, Samu Costa, Dani Rodríguez, Javier Llabrés, Johan Mojica, David López, Jan Virgili y Marc Domenech.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Real Madrid dominó gran parte de los primeros 45 minutos en el Santiago Bernabéu. El elenco de Xabi Alonso monopolizó la posesión de la pelota y acorraló al Mallorca contra su propio arco. Tal era la superioridad, que el VAR anuló un gol de Kylian Mbappé a los cinco minutos de juego por un fuera de juego milimétrico.
Sin embargo, los Bermellones se pusieron en ventaja con un gol tras un tiro de esquina de Vedat Muriqi a los 18. Después de varios minutos en los que se jugó como quiso la visita y el Merengue no podía impacientar al arquero rival, remontó el duelo en una ráfaga letal.
En poco más de 60 segundos, Arda Güler igualó el duelo en un tiro de esquina y Vinícius Júnior logró la ventaja tras una buena jugada individual. Sobre el cierre, le volvieron a anular un tanto a Mbappé.
Franco Mastantuono se mostró muy activo en el circuito ofensivo del Madrid, con constantes participaciones en el tercio final del campo de juego. Probó de media distancia, pero no tuvo precisión.
45 minutos: ¡Le anularon otro gol a Mbappé!
Kiki volvió a convertir después de quedar mano a mano con el arquero, pero el árbitro cobró fuera de juego.
42 minutos: ¡Lo tuvo Mbappé!
Mallorca sintió el golpe y el Real Madrid encuentra espacios en el bloque bajo de la visita. El delantero francés se perdió el tercero tras rematar desde el borde del área chica.
38 minutos: ¡GOL DEL REAL MADRID!
Ráfaga letal del elenco local y remontó el resultado en un minuto: Vinícius realizó una notable jugada individual y convirtió con un remate cruzado.
Vinícius le dio la ventaja al Madrid contra el Mallorca
37 minutos: ¡GOL DEL REAL MADRID!
Tras un tiro de esquina jugado en corto entre Franco Mastantuono y Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras lanzó un centro que Dean Huijsen se la bajó a Arda Güler para que empuje el balón a la red.
El empate del Real Madrid frente al Mallorca
31 minutos: nuevo remate de media distancia del Madrid
Ante las complicaciones para romper el cerrojo defensivo de la visita, el Merengue intenta constantemente con disparos desde afuera del área. Tanto Aurélien Tchouaméni como Kylian Mbappé buscaron igualar el duelo con tiros lejanos. Pausa de hidratación en el encuentro.
25 minutos: intentó Mastantuono
El joven argentino sacó un remate de larga distancia que se marchó por el costado del arco después de un desvío.
23 minutos: Vinícius probó desde afuera del área
El extremo brasileño remató de media distancia, pero Leo Román atajó fácilmente su disparo. Mallorca sigue plantado en su propia área y golpea con rápidos contraataques.
18 minutos: ¡GOL DEL MALLORCA!
Cuando el Madrid dominaba, la visita golpeó con un tiro de esquina en el que se impuso Vedat Muriqi para abrir el marcador.
El gol de Mallorca para ponerse en ventaja sobre el Real Madrid
16 minutos: Real Madrid controla el desarrollo del juego
El Merengue mantiene acorralado al Mallorca contra su propio arco, pero no puede penetrar el bloque bajo que planteó el entrenador Jagoba Arrasate.
7 minutos: ¡ANULADO EL GOL DEL MADRID!
El VAR, con el sistema de fuera de juego semiautomático, anuló el tanto porque Kylian Mbappé estaba off-side.
6 minutos: ¡GOL DEL REAL MADRID!
Trent Alexander-Arnold lanzó un exquisito pase largo para dejar a Kylian Mbappé mano a mano contra el arquero Leo Román, a quien venció con un potente remate.
El gol anulado al Real Madrid contra Mallorca
5 minutos: Real Madrid domina en el comienzo
El elenco de Xabi Alonso monopoliza la posesión de la pelota y juega en el campo del Mallorca, que se repliega en busca de atacar de forma directa. Aurélien Tchouaméni fue el autor del primer remate del encuentro, pero su disparo de media distancia se fue por encima del travesaño.
¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
Real Madrid y Mallorca chocan en el Santiago Bernabéu por la tercera jornada de La Liga de España. José María Sánchez Martínez es el árbitro principal.
¡Los jugadores saltaron al campo de juego en el Santiago Bernabéu y en minutos dará inicio el encuentro entre Meregues y Bermellones!
Los futbolistas terminaron el calentamiento previo y ya se encuentran en los vestuarios para prepararse de cara al duelo en el Santiago Bernabéu.
Las presencias de Franco Mastantuono con el Real Madrid
- Real Madrid 1-0 Osasuna – La Liga/Fecha 1: Jugó un total de 22 minutos al ingresar en el segundo tiempo.
- Real Oviedo 0-3 Real Madrid – La Liga/Fecha 2: Tuvo su primera titularidad y disputó 63 minutos de partido hasta ser reemplazado.
Mallorca confirmó su formación
Leo Román; Mateu Jaume Morey, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Marash Kumbulla, Toni Lato, Manu Morlanes, Sergi Darder, Pablo Torre, Mateo Joseph y Vedat Muriqi. DT: Jagoba Arrasate.
Suplentes: Lucas Bergström, Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Abdón Prats, Takuma Asano, Samu Costa, Dani Rodríguez, Javier Llabrés, Johan Mojica, David López, Jan Virgili y Marc Domenech.
¡Franco Mastantuono será titular otra vez en Real Madrid!
Thibaut Courtois; Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Federico Valverde, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.
Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Dani Carvajal, David Alaba, Rodrygo, Gonzalo García, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Fran García, Brahim Díaz, Antonio Rüdiger y Thiago Pitarch.
Tabla de posiciones de La Liga:
¿Cómo llega Mallorca?
La visita, por su parte, tuvo un inicio algo complejo, al caer 3-0 en su debut contra Barcelona y luego igualar 1-1 con Celta de Vigo.
¿Cómo llega Real Madrid?
El Merengue, tras quedar fuera del Mundial de Clubes a manos del PSG, mostró un andar perfecto en lo que va de La Liga, al superar 1-0 a Osasuna y golear 3-0 al Oviedo.
Probables formaciones:
Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras; Fede Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinícius. DT: Xabi Alonso.
Mallorca: Leo Román; Mateu Morey, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Darder, Morlanés; Asano, Pablo Torre y Muriqui. DT: Jagoba Arrasate.
El Merengue y los Mallorquinistas se verán las caras este sábado 30 de agosto, desde las 16.30, en el estadio Santiago Bernabéu. El árbitro principal será José María Sánchez Martínez, mientras que sus asistentes serán Raúl Cabañero y Juan José López. El encargado del VAR será Pulido Santana y el del AVAR será González Fuertes.