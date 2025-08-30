Clásico sin goles: San Lorenzo empató con Huracán, que aguantó más de un tiempo con un futbolista menos

El Ciclón y el Globo terminaron 0-0 en el Nuevo Gasómetro. La visita sufrió la expulsión de Luciano Giménez a los 26 minutos
En un clásico caliente y con casi nulas llegadas de riesgo, el Ciclón y el Globo quedaron a mano. Los dirigidos por Damián Ayude no supieron cómo aprovechar la superioridad numérica desde los 25 minutos de partido, momento en que los de Frank Kudelka sufrieron la expulsión de Luciano Giménez (por agresión a Perruzzi). La más clara del partido fue para la visita: Matías Tissera falló un mano a mano inmejorable ante Orlando Gill. Con este resultado, los de Boedo alcanzaron a River en la cima de la Zona B del Clausura, mientras que Huracán, que solamente ganó una vez en su historia en el Nuevo Gasómetro, está tercero en la Zona A. Los de Parque Patricios llevan seis duelos sin caer ante su clásico rival (cinco empates y un triunfo).
Expulsión por codazo y penal anulado a través del VAR: las polémicas del empate clásico en San Lorenzo-Huracán
Luciano Giménez vio la tarjeta roja por una infracción violenta frente a Ignacio Perruzzi en el primer tiempo. En el complemento, Nicolás Ramírez dio marcha atrás por un fuera de juego
El desarrollo del clásico de barrio entre San Lorenzo y Huracán en el estadio Pedro Bidegain se vio marcado por la expulsión de Luciano Giménez, un incidente que alteró el curso del partido y encendió los ánimos tanto en el campo como en las tribunas.
49′ ST: Final del partido.
46′ ST: Último cambio en San Lorenzo. Diego Herazo por Alexis Cuello.
45′ ST: Adicionaron cuatro minutos más.
44′ ST: Buen tiro libre ejecutado por Gulli, que terminó en las manos del siempre bien ubicado Galíndez. Fue bien direccionado, pero el arquero de Huracán adivinó su intención.
39′ ST: Cuarto cambio en Huracán. Emanuel Ojeda reemplazó a un extenuado Colo Gil.
36′ ST: ¡La chance más clara del partido fue de Huracán! Urzi le robó la pelota a Báez y habilitó a Matías Tissera, que corrió cara a cara con Gill y la tiró afuera. Inmejorable chance.
32′ ST: Nuevo cambio en el local. El juvenil Branco Salinardi sustituyó a Cerutti. San Lorenzo no le encuentra la vuelta al partido.
25′ ST: Triple modificación en Huracán. Entraron Gabriel Alanís, Matías Tissera y Agustín Urzi (se fueron Miljevic, Bisanz y Cabral).
23′ ST: San Lorenzo domina, pero le cuesta encontrar claridad. Cerutti desbordó por derecha y centró, a Galíndez se le escapó la pelota en el aire y la jugada casi termina mal para el Globo, que zafó.
20′ ST: Cambios en San Lorenzo. Entraron Facundo Gulli y Agustín Ladstatter (se retiraron Rattalino y Reali).
18′ ST: Cabezazo de Tripichio que murió en el techo del arco de Galíndez, quien no se preocupó.
12′ ST: Miljevic probó desde un tiro libre lejano, pero la pelota quedó en la barrea. Le dio de volea tras el rebote y el balón fue a las manos de Gill.
10′ ST: Se salva Huracán. El VAR revisó el inicio de la jugada y corroboraron un offside de Cerutti en la maniobra previa. Es tiro libre indirecto para el Globo.
7′ ST: ¡Penal para San Lorenzo! Nervo bajó a Reali dentro del área tras una buena jugada de Cuello. Clarito.
6′ ST: Tiro libre pasado para Fabricio López, que no pudo direccionar su cabezazo al arco de Huracán. Era buena.
3′ ST: San Lorenzo tuvo un buen tiro libre desde el borde del área grande. Se la movieron a Reali, pero la pelota se amortiguó en la barrera y le cayó a las manos a Galíndez.
0’ ST: Comenzó la parte final.
47′ PT: Final del primer tiempo.
42′ PT: Ahora intentó Perruzzi. El mediocampista abrió el pie y buscó colocar el balón, pero se fue apenas alto. Galíndez lo tenía controlado.
40′ PT: Báez se proyectó en ataque, se animó y probó desde larga distancia. La pelota se fue varios metros por encima del travesaño. Huracán, con uno menos, por ahora no sufre.
38′ PT: Otro amonestado en San Lorenzo. Herrera bajó fuerte a Bisanz y quedó apercibido.
35′ PT: Fuerte careo entre el árbitro Nicolás Ramirez y Frank Kudelka. “No te hagas el guapo conmigo”, le recriminó el DT al juez.
30′ PT: Se levanta la gente de San Lorenzo, que empuja con la superioridad numérica de su equipo. Leonel Pérez fue amonestado en Huracán y el dueño de casa tuvo una pelota parada a favor que terminó en la nada. El clima es efervescente.
26′ PT: ¡Expulsado Luciano Giménez! El delantero de Huracán le dio un codazo a Ignacio Perruzzi, con el que forcejeó en la cobertura de una pelota. Incidencia clave en el partido. En la misma jugada, Gill fue amonestado por darle un empujón al atacante del Globo.
21′ PT: Huracán encontró algo de juego en campo rival y Leo Pérez capturó un rebote para probar al arco. Fue una manera de decir, porque la tiró a la tribuna. El partido no sale de su meseta.
13′ PT: Ahora avisó el Ciclón con un remate desviado de Tripichio desde las inmediaciones del área grande. Se fue lejos.
10′ PT: Primera llegada del partido, para Huracán. Miljevic desbordó por derecha y la envió al área, Romaña despejó a medias y Luciano Giménez demoró en definir.
7′ PT: Amarilla para Romaña. Cruzó feo a Luciano Giménez. El juez Ramirez no dudó, pretende tener el clásico a rienda corta.
5′ PT: Mucho estudio, cero llegadas. Por ahora, ambos intentan encontrar juego y juegan lejos de los arcos.
0′ PT: Arrancó el partido. Movió San Lorenzo.
Sorteo de capitanes: el árbitro Nicolás Ramirez junto al Pocho Cerutti y Hernán Galíndez
¡Salen los equipos a la cancha: explota el Nuevo Gasómetro!
¡Formaciones confirmadas!
San Lorenzo irá con Orlando Gill; Fabricio López, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello y Matías Reali.
Huracán formará con Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; y Luciano Giménez.
El único triunfo de Huracán en el Nuevo Gasómetro: desde que se inauguró el estadio Pedro Bidegain, el Globo solamente pudo imponerse en el Apertura 2001. Fue 1-0 con gol de Emanuel Tito Villa.
El historial entre San Lorenzo y Huracán: disputaron 191 partidos
San Lorenzo ganó 87
Empataron 55
Huracán ganó 48