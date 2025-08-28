Connect with us

El sorprendente pedido que recibieron Messi y la Selección argentina desde Angola

El país africano, donde el equipo tiene agendado un partido amistoso, atraviesa una crítica realidad social y política.

La visita de la Selección argentina a Angola para disputar un amistoso internacional quedó envuelta en una fuerte polémica. Cuatro grupos de activistas angoleños le pidieron a la AFA y a Lionel Messi que cancelen el partido programado para noviembre en Luanda, la capital del país africano, en medio de una grave crisis social y política.

El encuentro, que todavía no tiene fecha confirmada, forma parte de los festejos por el 50° aniversario de la independencia de Angola. Sin embargo, la situación en el país es crítica: al menos 30 personas murieron y más de 270 resultaron heridas durante las protestas que estallaron el mes pasado tras el aumento del precio de los combustibles.

La Selección argentina tiene un amistoso programado en Angola en noviembre. (Foto: Fotobaires)

El pedido de los activistas: “Sería un gesto noble de solidaridad”

En una carta abierta dirigida a la AFA, a la Selección argentina y a la fundación benéfica de Lionel Messi, las organizaciones denunciaron el accionar violento y sistemático por parte de las autoridades angoleñas. “Rechazar participar de ese partido sería un gesto noble de solidaridad internacional y de respeto de los derechos humanos”, reclamaron.

La policía utilizó armas de fuego para dispersar a los manifestantes, lo que derivó en los peores disturbios en Angola en décadas. Según datos oficiales, 1.515 personas fueron detenidas y se registraron saqueos y violencia en varias ciudades.

Angola es uno de los principales productores de petróleo de África, pero la riqueza no llega a la mayoría de la población. De acuerdo con el Banco Mundial, un tercio de los 38 millones de habitantes vive en la pobreza. El informe más reciente de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) advierte que el 22,5% de los angoleños sufre desnutrición.

