Boca Juniors vendió por 5 millones de dólares a un futbolista que no estaba en el club

El Xeneize hará caja gracias a un jugador que no tuvo tantas oportunidades y creció en Platense

Sobre el cierre del mercado de pases, Boca Juniors hará caja con una de las grandes promesas de los últimos tiempos: Vicente Taborda. Si bien el delantero formado en la cantera xeneize no tuvo tantas oportunidades en el club de la Ribera y tuvo que mostrarse en Platense, donde fue campeón del último Torneo Apertura, ahora la directiva boquense cerró su transferencia por una suma suculenta y también se guardará un porcentaje de su ficha.

Tal como se venía rumoreando en las últimas horas, Taborda pasará al Panathinaikos de Grecia, entidad que pujó por él en estas semanas junto a Hellas Verona, que también había hecho una propuesta por un préstamo con opción de compra. Los griegos desembolsarán 5 millones de dólares para quedarse con el 80% de su pase, mientras que Boca, en concepto de “vidriera” (algo que había sido estipulado cuando se rubricó su cesión) le otorgará el 10% de la transacción al Calamar.

Con la camiseta de Boca, el entrerriano disputó 17 partidos (6 como titular), no convirtió goles y formó parte del plantel que ganó el Campeonato 2022. Jorge Almirón lo puso en cancha en los últimos 15 minutos de la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense a pesar de que no venía teniendo minutos en cancha y ni siquiera había jugado otro partido de esa Copa.

En el Marrón, fue titular indiscutido con la dupla Sergio Gómez-Favio Orsi y una de las figuras del equipo que se consagró campeón el semestre pasado. En el Apertura 2025 disputó 19 partidos, anotó cinco goles (uno a River en el Monumental por los cuartos de final) y repartió una asistencia. Sus números totales en Platense marcan que jugó 36 encuentros. Su última presentación fue en el triunfo ante San Lorenzo en Vicente López.

Taborda, transferido al fútbol griego Taborda, transferido al fútbol griego

El Panathinaikos eliminó de la fase de playoffs de la Europa League al Shakhtar Donetsk de Ucrania (se impuso en tanda de penales luego de dos empates en cero) y le ganó 2-1 el primer chico al Samsunspor de Turquía: la revancha será esta tarde en condición de visitante. En caso de sostenerse arriba en el global, se meterá en la fase liga del certamen continental. En su plantel cuenta con el argentino ex Newell’s Daniel Mancini y el uruguayo Facundo Pellistri. En la liga griega pasada terminó segundo detrás del Olympiacos.

Vale recordar que en este mercado de pases, Boca le rescindió el contrato a Marcos Rojo y también cedió a préstamo a Marcelo Saracchi, otro que jugará Europa League con el Celtic de Escocia (firmó la cesión por un año, sin opción de compra). El Xeneize también vendió en una forma similar a Jorman Campuzano, quien permaneció en Atlético Nacional de Medellín, cortó el vínculo de Esteban Rolón y cedió a préstamo a Walter Molas (Universidad de Concepción de Chile), Simón Rivero (Tigre) y Maximiliano Zalazar (Gimnasia La Plata).

Según pudo averiguar Infobae, Miguel Ángel Russo no espera refuerzos y desandará lo que resta del año calendario en busca de ser campeón del Clausura 2025 y obtener la clasificación a la Libertadores 2026 con el material que tiene disponible. En las últimas semanas llegaron ofertas por Kevin Zenón y Exequiel Zeballos, más un sondeo por Miguel Merentiel. Por el mediocampista correntino Olympiacos ofreció 7 millones de dólares, oferta que fue rechazada por considerarse baja. Cuando parecía haber acuerdo por una serie de bonus por objetivos a cumplir que mejoraban el número, no se oficializó la propuesta. Por el Changuito un club árabe ofertó 7 millones de dólares y Boca se negó, al igual que a Vélez, que propuso comprarle la mitad de su ficha en USD 3,5 millones. En tanto, un intermediario sondeó a la Bestia por un posible ofrecimiento de 7 millones de dólares desde Emiratos Árabes Unidos, aunque nunca se concretó el interés.