Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

El entrenador argentino del Atlético de Madrid protagonizó un curioso momento en rueda de prensa

El mundo del fútbol profesional vive en una burbuja donde, habitualmente, solo hay espacio para el análisis táctico, la preparación física y las estadísticas. Ruedas de prensa, entrevistas y comparecencias públicas de jugadores y entrenadores giran en torno a un eje claro y simple: un balón.

En este ecosistema, los discursos suelen ser previsibles, medidos, e incluso repetitivos. Por eso, cuando alguien se sale de ese guion, por poco que sea, el momento no tarda en hacerse viral. Lo curioso es que muchas veces no hace falta una polémica ni una gran declaración para salirse de la rutina.

Basta con un gesto o una frase que irrumpe en medio del ambiente futbolero. Exactamente, lo que ha ocurrido en la rueda de prensa previa al partido entre el Atlético de Madrid y el Elche, donde el entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone, ha sorprendido con un comentario inesperado a una periodista.

“Estás atravesando el mejor momento de la vida de una mujer”

La periodista Belén Sánchez, del programa “Jugones”, formuló una pregunta centrada puramente en lo deportivo. Como suele ser habitual en este ámbito. “¿Qué debe cambiar el Atlético de Madrid para volver a competir por todos los títulos?”. Una cuestión habitual en el contexto de una rueda de prensa previa a un partido. Pero la respuesta del ‘Cholo’ Simeone sorprendió a los allí presentes.

“Lo primero, te felicito, porque no te había visto. Estás atravesando el mejor momento de la vida de una mujer, cuando está embarazada”, dijo el técnico, interrumpiendo por completo la rutina del encuentro con los medios. Tras ello, la periodista, con humor, respondió: “A ver si trae la Champions”. Simeone replicó con una sonrisa afirmando que “seguramente traerá cosas buenas para la familia, que es lo más importante”.

Un mensaje de futuro abuelo a futura madre

Más allá de la anécdota, el gesto del técnico argentino abrió una pequeña ventana a su lado más personal y familiar. El técnico argentino es padre de cinco hijos. Los tres mayores, Giovanni, Gianluca y Giuliano, nacidos de su primer matrimonio con Carolina Baldini, han seguido sus pasos en el mundo del fútbol profesional.

Además, dentro de poco, Diego Pablo y Carolina serán abuelos. Su hijo mayor, Giovanni anunció hace unos días junto a su pareja, la modelo y presentadora italiana, Giulia Coppini que serán padres. La noticia llega apenas tres meses después de que Gianluca Simeone confirmara que tendrá un hijo junto a la modelo argentina Eva Bargiela.

A semanas de ser padres, Eva Bargiela y Gianluca Simeone contaron cómo viven la última etapa del embarazo

Con su actual esposa, la modelo argentina Carla Pereyra, tiene dos hijas pequeñas, Francesca y Valentina, que ahora tienen 8 y 5 años respectivamente. Ambos comparten fotos y vídeos a través de sus redes sociales con ellas celebrando cumpleaños y pasando tiempo en familia.

El ‘Cholo’, que muchas veces ha utilizado la figura de la familia como metáfora en sus discursos futbolísticos, aprovechó la ocasión para recordarlo fuera de este contexto. En una sala acostumbrada a hablar solo de sistemas de juego, lesiones o estadísticas. Y eso, en el mundo del fútbol, sigue siendo noticia.