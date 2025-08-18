Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

“Es increíble”: la reacción de Mariano Closs cuando volvió a ver el gol que erró Edinson Cavani

Published

Tras casi cuatro meses sin conocer la victoria, Boca derrotó 3 a 0 a Independiente Rivadavia este domingo 17 de agosto y superó la peor racha de toda su historia. Los goles del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo los convirtieron Ezequiel Centurión en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

La reacción de Mariano Closs ante el gol errado por Edinson Cavani

A pesar de la victoria, Edinson Cavani sigue sin poder anotar goles y desperdició una chance inmejorable para cortar su sequía. En ese contexto, Mariano Closs, periodista de ESPN, habló sobre el complicado presente que atraviesa el delantero uruguayo

“Es increíble, increíble. Porque aparte no es que le viene picando, le calza justo al pie. Puede hacer lo que quiere, con sobrepique o de volea, tiene dos alternativas”, expresó el periodista en el programa F12.

Además, ante el cambio de Cavani por Milton Giménez, Closs aseguró que él prefiere a Merentiel por sobre el uruguayo: “Es cierto, podía salir cualquiera de los dos porque Merentiel no jugó bien. Pero yo, si soy director técnico, apuesto más por Merentiel que por Cavani”.

Las estadísticas de Edinson Cavani en 2025

En lo que va del 2025, Cavani disputó 18 partidos, en los que convirtió tan solo tres goles. El último tanto del atacante fue el 23 de julio, en la derrota 2 a 1 ante Atlético Tucumán en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Cavani convirtió tan solo tres goles en 2025. (Foto: EFE).
Cavani convirtió tan solo tres goles en 2025. (Foto: EFE).

Cuándo vuelve a jugar Boca en el Torneo Clausura

Ahora, Boca recibirá a Banfield en La Bombonera el domingo 24 de agosto a las 18:15, en la sexta fecha del Torneo Clausura. Con la victoria ante la Lepra Mendocina, el Xeneize quedó en la décima posición en la zona A, con seis puntos.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

PJ Chaco repudia y condena los abusos de poder de la Policía del Chaco en Taco Pozo

El Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco expresa su más enérgico repudio frente a los hechos de abuso de poder, violencia institucional y...

2 días ago

INFORMATE

El escándalo del comisario borracho en Taco Pozo llegó a medios de todo el pais

EL ESCÁNDALO DEL COMISARIO EN TACO POZO LLEGÓ A MEDIOS DE CÓRDOBA: Zdero atraviesa las horas más difíciles de su gestión, aunque en Charata...

2 días ago

Politica

Virginia Gallardo encabezará la lista a diputados nacionales por Corrientes de La LLA

La mediática y exvedette fue confirmada con el primer lugar en la nómina que llevará el oficialismo en la provincia litoraleña de cara a...

2 días ago

Politica

El Comisario de Taco Pozo detuvo ilegalmente a una médica que realizaba operativos de asistencia sanitaria

Médicos de la Asociación Civil Todo por Todos denunciaron que fueron víctimas de violencia institucional y abuso de autoridad por parte del Comisario de...

2 días ago