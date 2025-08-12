Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

Se completó la jornada 4 del Clausura: las tablas, los ingresos a las Copas, el descenso y el cronograma de la fecha 5

Published

Estudiantes y Barracas mandan en la Zona A y River Plate y San Lorenzo, en la B. Todos los goles y cómo se jugará la quinta jornada

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Crisis Municipal en Resistencia: desesperacion de trabajadores para solicitar préstamos o adelantos

En un contexto de creciente crisis económica y falta de respuestas por parte del Intendente de Resistencia, Roy Nikisch, trabajadores municipales denuncian estar atrapados...

3 días ago

Politica

Se conformó Fuerza Patria Chaco para hacer frente a las políticas de ajuste de Milei y Zdero

Nuestra misión es clara: defender los intereses del pueblo argentino y chaqueño en el Congreso de la Nación desde el 10 de diciembre, enfrentando...

4 días ago

Politica

Docente que militó por Leandro Zdero dijo sin vueltas “estoy totalmente decepcionada”

Rocío Morel era militante de Leandro Zdero y fue recientemente desafectada por un comentario suyo en redes sociales La docente de Colonias Unidas debe...

5 días ago

Politica

El regreso de los ex gobernadores: el PJ edifica un armado anti-Milei con figuras de peso en las provincias

Varios dirigentes de renombre formarán parte de las próximas elecciones. Los dos ex mandatarios clave para la unidad peronista en el interior. El camino...

3 días ago