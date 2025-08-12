Con gol de penal de Osorio, Defensa venció sobre la hora a Deportivo Riestra en el cierre de la fecha 4 del Clausura

Se terminó la cuarta fecha del Torneo Clausura: el interzonal que animaron Defensa y Justicia y Deportivo Riestra en el estadio Norberto Tito Tomaghello fue con triunfo 1-0 del equipo local con tanto de Abiel Osorio, de penal, en el tiempo de descuento. El encuentro contó con el arbitraje de Fernando Espinoza y la transmisión estuvo a cargo de la señal ESPN Premium. El Halcón escaló a la cuarta posición de la Zona A con 7 puntos, mientras que el Malevo permanece sexto con seis unidades por el Grupo B.

Los de Florencio Varela arrancaron el duelo dominando la posesión de la pelota, pero la primera oportunidad de gol fue del elenco visitante. Después de una buena escalada por el costado derecho por parte de Alexander Díaz, Jonathan Herrera remató desde el punto de penal, donde se encontró con la firme respuesta del arquero Enrique Bologna.

Desde entonces, el elenco de Mariano Soso siguió capitalizando la tenencia del balón ante un Riestra que buscó golpear de contraataque. La primera llegada con peligro por parte de Defensa y Justicia llegó a los 18 minutos: Alexis Soto llegó hasta el área rival después de una serie de paredes, pero Ignacio Arce atajó su remate con facilidad. Un par de jugadas después, Juan Miritello volvió a avisar con un cabezazo que pasó por encima del travesaño.

Pese a las aproximaciones del equipo local, los dirigidos por Gustavo Benítez siguieron empleando de forma contundente un bloque defensivo impenetrable. Sin embargo, tuvo problemas a la hora de sacar ataques directos. Es por eso que una de las chances más importantes para Defensa llegó a partir de un córner a favor, donde Abiel Osorio ganó de cabeza, pero apareció Ignacio Arce para mantener el cero.

El arquero de Riestra comenzó a destacarse como una de las figuras del encuentro al tener otra intervención clave después de un tiro libre directo de Alexis Soto. De esta manera, el primer tiempo terminó sin goles.

En el complemento, Defensa y Justicia continúo haciendo los méritos para lograr la ventaja en el marcador. Deportivo Riestra, con el correr de los minutos, se fue aferrando poco a poco a un punto que resultaría muy positivo. Sin embargo, en una de las últimas acciones del partido, el Halcón convirtió el tanto del triunfo, luego de un penal por mano de Milton Celiz. El árbitro Fernando Espinoza recibió el llamado desde el VAR y sancionó la pena máxima. Abiel Osorio se encargó de cambiar la pena máxima por gol.

El ex delantero de Vélez Sarsfield fue protagonista, junto con el árbitro Fernando Espinoza, en el final por una insólita expulsión. Osorio, que había sido amonestado por sacarse la camiseta en el festejo de gol, acusó un impacto en el rostro que el juez identificó como simulación y le mostró la segunda cartulina amarilla, por ende expulsión. Los segundos finales de milagro Deportivo Riestra no lo empató, aún con el arquero Arce yendo a buscar en la última del partido.

Formaciones:

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, César Pérez; Abiel Osorio, Emanuel Aguilera y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Cristian Paz, Juan Randazzo, Nicolás Caro Torres, Nicolás Sansotre; Rodrigo Gallo, Pablo Monje, Mateo Ramírez, Leonardo Landriel; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Norberto Tomaghello.